Wifi Password Finder — утилита для просмотра ранее сохранённых паролей Wi-Fi-сетей. Будет полезна в случаях, когда пользователь забыл пароль от беспроводной сети, но ранее уже подключался к ней с данного устройства. Приложение не требует установки или дополнительных настроек и может запускаться с внешнего носителя.

Программа на является инструментом для подбора или взлома сетей, а работает исключительно с теми точками доступа, информация о которых уже сохранена в операционной системе. Минималистичный интерфейс делает утилиту доступной для пользователей с любым уровнем технической подготовки.

Список основных возможностей Wifi Password Finder: