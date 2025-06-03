Wifi Password Finder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Muhammad Hadi
|Категория:
|Wi-Fi, Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.32 Мб
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Wifi Password Finder — утилита для просмотра ранее сохранённых паролей Wi-Fi-сетей. Будет полезна в случаях, когда пользователь забыл пароль от беспроводной сети, но ранее уже подключался к ней с данного устройства. Приложение не требует установки или дополнительных настроек и может запускаться с внешнего носителя.
Программа на является инструментом для подбора или взлома сетей, а работает исключительно с теми точками доступа, информация о которых уже сохранена в операционной системе. Минималистичный интерфейс делает утилиту доступной для пользователей с любым уровнем технической подготовки.
Список основных возможностей Wifi Password Finder:
-
Отображает пароли от всех сохранённых Wi-Fi-сетей на текущем устройстве.
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Не использует взлом или подбор паролей, работает только с ранее сохранёнными данными.
-
Не требует установки и может запускаться с внешних носителей.
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Работает без подключения к интернету или физического доступа к маршрутизатору.
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Быстро находит информацию без дополнительных действий или настроек.
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Минимальные требования к ресурсам системы, быстрая загрузка и выполнение.
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