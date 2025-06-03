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Wifi Password Finder для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi, Bluetooth
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27.32 Мб
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Wifi Password Finder скриншот № 1
Wifi Password Finder скриншот № 2

Wifi Password Finder — утилита для просмотра ранее сохранённых паролей Wi-Fi-сетей. Будет полезна в случаях, когда пользователь забыл пароль от беспроводной сети, но ранее уже подключался к ней с данного устройства. Приложение не требует установки или дополнительных настроек и может запускаться с внешнего носителя.

Программа на является инструментом для подбора или взлома сетей, а работает исключительно с теми точками доступа, информация о которых уже сохранена в операционной системе. Минималистичный интерфейс делает утилиту доступной для пользователей с любым уровнем технической подготовки.

Список основных возможностей Wifi Password Finder:

  • Отображает пароли от всех сохранённых Wi-Fi-сетей на текущем устройстве.

  • Не использует взлом или подбор паролей, работает только с ранее сохранёнными данными.

  • Не требует установки и может запускаться с внешних носителей.

  • Работает без подключения к интернету или физического доступа к маршрутизатору.

  • Быстро находит информацию без дополнительных действий или настроек.

  • Минимальные требования к ресурсам системы, быстрая загрузка и выполнение.

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