Tricky Puzzle – логическая головоломка с элементами нестандартного мышления, является серией задач, каждая из которых требует оригинального подхода и внимания к деталям. Разработано для пользователей всех возрастов и не требует постоянного подключения к интернету.

В приложении используется обший сюжет, который объединяет все задания. Среди заданий есть: спасение персонажей, счёт объектов, поиск скрытых элементов и другие формы визуального и логического восприятия. Для сложных уровней предусмотрены подсказки. Графика и анимация выполнены на высоком уровне, звуковое оформление разработано профессиональным композитором, что создает цельную и качественную атмосферу.

Список основных возможностей Tricky Puzzle: