Tricky Puzzle для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26.22 Мб
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Tricky Puzzle – логическая головоломка с элементами нестандартного мышления, является серией задач, каждая из которых требует оригинального подхода и внимания к деталям. Разработано для пользователей всех возрастов и не требует постоянного подключения к интернету.

В приложении используется обший сюжет, который объединяет все задания. Среди заданий есть: спасение персонажей, счёт объектов, поиск скрытых элементов и другие формы визуального и логического восприятия. Для сложных уровней предусмотрены подсказки. Графика и анимация выполнены на высоком уровне, звуковое оформление разработано профессиональным композитором, что создает цельную и качественную атмосферу.

Список основных возможностей Tricky Puzzle:

  • Головоломка с нестандартными и разнообразными задачами.
  • Содержит 40 уровней, постепенно будут добавляться новые.
  • Уровни с математическими задачами и элементами дедукции.
  • Подсказки для сложных уровней и возможность совместной игры.
  • Без рекламы, регистрации и постоянного подключения к интернету.
  • Профессиональное звуковое сопровождение и визуальное оформление.
  • Полная локализация и доступность на разных платформах.
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