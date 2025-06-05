Tricky Puzzle для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fun offline games no wifi or internet needed.
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26.22 Мб
|СКАЧАТЬ
Tricky Puzzle – логическая головоломка с элементами нестандартного мышления, является серией задач, каждая из которых требует оригинального подхода и внимания к деталям. Разработано для пользователей всех возрастов и не требует постоянного подключения к интернету.
В приложении используется обший сюжет, который объединяет все задания. Среди заданий есть: спасение персонажей, счёт объектов, поиск скрытых элементов и другие формы визуального и логического восприятия. Для сложных уровней предусмотрены подсказки. Графика и анимация выполнены на высоком уровне, звуковое оформление разработано профессиональным композитором, что создает цельную и качественную атмосферу.
Список основных возможностей Tricky Puzzle:
- Головоломка с нестандартными и разнообразными задачами.
- Содержит 40 уровней, постепенно будут добавляться новые.
- Уровни с математическими задачами и элементами дедукции.
- Подсказки для сложных уровней и возможность совместной игры.
- Без рекламы, регистрации и постоянного подключения к интернету.
- Профессиональное звуковое сопровождение и визуальное оформление.
- Полная локализация и доступность на разных платформах.
Японские кроссворды Катана 20.11
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их...
Классическая логическая головоломка с числами Судоку, которая понравится как новичкам,...
Threes! – небольшая числовая головоломка заставит вас хорошенько подумать и может завлечь...
Поле Чудес Онлайн – популярное телешоу выходит в интернет и тут вы сможете померяться...
1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом...
Сапёр 3D – забавная реализация популярной головоломки. Как и прежде, вы должны найти...
Отзывы о программе Tricky Puzzle
Admin
Отзывов о программе Tricky Puzzle 3.0.2 пока нет, можете добавить...