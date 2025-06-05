CrockPot and Oven Recipes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.98 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DIL Studio
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40.32 Мб
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CrockPot and Oven Recipes — кулинарное приложение для пользователей, которые предпочитают готовить в мультиварке. Программа содержит каталог рецептов, сгруппированных по типам блюд и ингредиентам. Удобная система навигации и пошаговые инструкции с фото, позволяют легко разнообразить повседневное меню.
В приложении собраны рецепты мясных, рыбных, куриных, овощных блюд, супов, каш, выпечки и десертов. Каждый рецепт сопровождается подробным описанием процесса и списком ингредиентов. Также можно добавлять рецепты в «Избранное», делиться ими с другими пользователями и создавать списки покупок. Приложение работает и в офлайн-режиме, независимо от подключения к интернету.
Список основных возможностей CrockPot and Oven Recipes:
- Каталог рецептов, сгрупированных по категориям блюд и ингридиентам.
- Различные типы блюд: супы, каши, выпечка, гарниры, десерты.
- Мясные, рыбные, вегетарианские и диетические рецепты.
- Подробные пошаговые инструкции с фото, отзывами и оценками.
- Создание списка покупок для удобного планирования готовки.
- Простая навигация и регулярное обновление рецептов.
- Возможность поиска по названию блюда или ингредиентам.
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Отзывы о программе CrockPot and Oven Recipes
Admin
Отзывов о программе CrockPot and Oven Recipes 6.98 пока нет, можете добавить...