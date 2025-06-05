CrockPot and Oven Recipes — кулинарное приложение для пользователей, которые предпочитают готовить в мультиварке. Программа содержит каталог рецептов, сгруппированных по типам блюд и ингредиентам. Удобная система навигации и пошаговые инструкции с фото, позволяют легко разнообразить повседневное меню.

В приложении собраны рецепты мясных, рыбных, куриных, овощных блюд, супов, каш, выпечки и десертов. Каждый рецепт сопровождается подробным описанием процесса и списком ингредиентов. Также можно добавлять рецепты в «Избранное», делиться ими с другими пользователями и создавать списки покупок. Приложение работает и в офлайн-режиме, независимо от подключения к интернету.

Список основных возможностей CrockPot and Oven Recipes: