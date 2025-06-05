CrockPot and Oven Recipes для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.98 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40.32 Мб
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CrockPot and Oven Recipes — кулинарное приложение для пользователей, которые предпочитают готовить в мультиварке. Программа содержит каталог рецептов, сгруппированных по типам блюд и ингредиентам. Удобная система навигации и пошаговые инструкции с фото, позволяют легко разнообразить повседневное меню.

В приложении собраны рецепты мясных, рыбных, куриных, овощных блюд, супов, каш, выпечки и десертов. Каждый рецепт сопровождается подробным описанием процесса и списком ингредиентов. Также можно добавлять рецепты в «Избранное», делиться ими с другими пользователями и создавать списки покупок. Приложение работает и в офлайн-режиме, независимо от подключения к интернету.

Список основных возможностей CrockPot and Oven Recipes:

  • Каталог рецептов, сгрупированных по категориям блюд и ингридиентам.
  • Различные типы блюд: супы, каши, выпечка, гарниры, десерты.
  • Мясные, рыбные, вегетарианские и диетические рецепты.
  • Подробные пошаговые инструкции с фото, отзывами и оценками.
  • Создание списка покупок для удобного планирования готовки.
  • Простая навигация и регулярное обновление рецептов.
  • Возможность поиска по названию блюда или ингредиентам.
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