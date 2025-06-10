BBC News App – новостное приложение от британской медиакорпорации BBC с доступом к новостному контенту в формате: текста, видео, подкастов и прямых трансляций. Обеспечивает оперативную подачу актуальной информации по широкому спектру тем: от политики, бизнеса и культуры до науки, здоровья, технологий и окружающей среды.

Дает возможность следить за последними новостями, благодаря функции прямых трансляций и поддержке push-уведомлений. Аудиофункции с возможностью перемотки и использования таймера сна предлагают доступ к BBC Radio 4 и BBC World Service. Любые понравившиеся материалы можно сохранить для просмотра в другое время. Для удобства пользователей предусмотрена настройка интерфейса: управление размером шрифта и темный режим.

Список основных возможностей BBC News App: