BBC: World News & Stories для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BBC Studios Distribution Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|75.26 Мб
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BBC News App – новостное приложение от британской медиакорпорации BBC с доступом к новостному контенту в формате: текста, видео, подкастов и прямых трансляций. Обеспечивает оперативную подачу актуальной информации по широкому спектру тем: от политики, бизнеса и культуры до науки, здоровья, технологий и окружающей среды.
Дает возможность следить за последними новостями, благодаря функции прямых трансляций и поддержке push-уведомлений. Аудиофункции с возможностью перемотки и использования таймера сна предлагают доступ к BBC Radio 4 и BBC World Service. Любые понравившиеся материалы можно сохранить для просмотра в другое время. Для удобства пользователей предусмотрена настройка интерфейса: управление размером шрифта и темный режим.
Список основных возможностей BBC News App:
-
Предлагает доступ к новостям, аналитике и репортажам со всего мира с push-уведомлениями о срочных новостях.
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Обеспечивает просмотр прямых трансляций мировых событий, в том числе спортивным.
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Предоставляет разные типы контента: видео, прямые трансляции, статтьи, подкасты, радиопередачи, архивные записи.
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Предлагает удобные инструменты управления аудио: таймер сна, перемотка, трансляция в реальном времени.
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Дает возможность сохранять контент для дальнейшего просмотра.
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Обеспечивает синхронизацию контента между приложением и веб-версией BBC при входе в аккаунт.
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Удобный настраиваемый интерфейс: изменение шрифта, темный режим, автообновление контента.
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Интегрируется с социальными сетями и позволяет делиться материалами с другими пользователями.
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