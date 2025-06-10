BBC: World News & Stories для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:75.26 Мб
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BBC News App – новостное приложение от британской медиакорпорации BBC с доступом к новостному контенту в формате: текста, видео, подкастов и прямых трансляций. Обеспечивает оперативную подачу актуальной информации по широкому спектру тем: от политики, бизнеса и культуры до науки, здоровья, технологий и окружающей среды.

Дает возможность следить за последними новостями, благодаря функции прямых трансляций и поддержке push-уведомлений. Аудиофункции с возможностью перемотки и использования таймера сна предлагают доступ к BBC Radio 4 и BBC World Service. Любые понравившиеся материалы можно сохранить для просмотра в другое время. Для удобства пользователей предусмотрена настройка интерфейса: управление размером шрифта и темный режим.

 Список основных возможностей BBC News App:

  • Предлагает доступ к новостям, аналитике и репортажам со всего мира с push-уведомлениями о срочных новостях.

  • Обеспечивает просмотр прямых трансляций мировых событий, в том числе спортивным.

  • Предоставляет разные типы контента: видео, прямые трансляции, статтьи, подкасты, радиопередачи, архивные записи.

  • Предлагает удобные инструменты управления аудио: таймер сна, перемотка, трансляция в реальном времени.

  • Дает возможность сохранять контент для дальнейшего просмотра.

  • Обеспечивает синхронизацию контента между приложением и веб-версией BBC при входе в аккаунт.

  • Удобный настраиваемый интерфейс: изменение шрифта, темный режим, автообновление контента.

  • Интегрируется с социальными сетями и позволяет делиться материалами с другими пользователями.

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