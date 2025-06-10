iQIYI - Drama, Anime, Show для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Китайский
|Разработчик:
|iQIYI
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|71.18 Мб
|СКАЧАТЬ
iQIYI — мультимедийное приложение для просмотра азиатского развлекательного контента: телесериалов, фильмов, аниме, шоу и оригинальных проектов от компании iQIYI. Будет полезно для пользователей, которые интересуются китайскими, корейскими и тайскими дорамами, а также азиатскими развлекательными передачами. В iQIYI предоставляет бесплатный доступ к большинству контента с возможностью расширенного доступа по подписке.
Платформа предлагает контен с высоким качеством видео, в том числе форматы 1080p, 4K и Dolby Audio. Удобный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к нужному контенту и синхронизацию истории просмотра между различными устройствами. В каталоге приложения доступны текущие тайтлы с регулярными обновлениями и архивные релизы, доступные только через iQIYI.
Список основных возможностей iQIYI:
-
Просмотр азиатского развлекательного контента бесплатно и без регистрации на смартфонах, планшетах и телевизорах .
-
Высокое качество видео в разрешении до 4K и поддержка Dolby Audio.
-
Мультиязычный интерфейс, включая поддержку субтитров на доступном языке.
-
Удобная навигация по категориям и улучшенный пользовательский интерфейс.
-
Регулярные обновления каталога и новые выпуски каждую неделю.
-
Доступ к разделу с оригинальными проектами от студии iQIYI.
-
Доступ к эксклюзивному контенту без отключению рекламы по подписке.
Приложение для пар, которое помогает общаться, планировать совместные события и...
Приложение для определения растений по фотографиям, которое помогает распознавать...
Приложение для создания и ведения списков покупок. Пользователь может создавать...
Бесплатное приложение о самом интересном и необычном. Тысячи научных статей и...
Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев,...
Удобное в использовании приложение для доступа к огромному каталогу всевозможных...
Отзывы о программе iQIYI - Drama, Anime, Show
Admin
Отзывов о программе iQIYI - Drama, Anime, Show 7.4.0 пока нет, можете добавить...