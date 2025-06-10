iQIYI — мультимедийное приложение для просмотра азиатского развлекательного контента: телесериалов, фильмов, аниме, шоу и оригинальных проектов от компании iQIYI. Будет полезно для пользователей, которые интересуются китайскими, корейскими и тайскими дорамами, а также азиатскими развлекательными передачами. В iQIYI предоставляет бесплатный доступ к большинству контента с возможностью расширенного доступа по подписке.

Платформа предлагает контен с высоким качеством видео, в том числе форматы 1080p, 4K и Dolby Audio. Удобный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к нужному контенту и синхронизацию истории просмотра между различными устройствами. В каталоге приложения доступны текущие тайтлы с регулярными обновлениями и архивные релизы, доступные только через iQIYI.

Список основных возможностей iQIYI: