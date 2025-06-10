iQIYI - Drama, Anime, Show для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Китайский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:71.18 Мб
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iQIYI — мультимедийное приложение для просмотра азиатского развлекательного контента: телесериалов, фильмов, аниме, шоу и оригинальных проектов от компании iQIYI. Будет полезно для пользователей, которые интересуются китайскими, корейскими и тайскими дорамами, а также азиатскими развлекательными передачами. В iQIYI предоставляет бесплатный доступ к большинству контента с возможностью расширенного доступа по подписке.

Платформа предлагает контен с высоким качеством видео, в том числе форматы 1080p, 4K и Dolby Audio. Удобный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к нужному контенту и синхронизацию истории просмотра между различными устройствами. В каталоге приложения доступны текущие тайтлы с регулярными обновлениями и архивные релизы, доступные только через iQIYI.

Список основных возможностей iQIYI:

  • Просмотр азиатского развлекательного контента бесплатно и без регистрации на смартфонах, планшетах и телевизорах .

  • Высокое качество видео в разрешении до 4K и поддержка Dolby Audio.

  • Мультиязычный интерфейс, включая поддержку субтитров на доступном языке.

  • Удобная навигация по категориям и улучшенный пользовательский интерфейс.

  • Регулярные обновления каталога и новые выпуски каждую неделю.

  • Доступ к разделу с оригинальными проектами от студии iQIYI.

  • Доступ к эксклюзивному контенту без отключению рекламы по подписке.

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