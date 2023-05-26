Студия Окон ПВХ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|42.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alex Oliinyk
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,77 Мб
Студия Окон ПВХ - интуитивно понятное приложение для Android, которое призвано упростить расчет стоимости заказа окон из ПВХ "на лету". Предлагает пользователям простой и удобный интерфейс, обеспечивая беспроблемную работу для всех, кто занимается производством окон.
Главный экран предлагает ряд функций, включая возможность создавать новые заказы, просматривать прошлые заказы, корректировать цены, отправлять котировки и заказы клиентам. Также позволяет пользователям настраивать метрическую систему и выбирать предпочтительный язык. Меню оформлено просто, что позволяет легко ориентироваться и находить нужные функции без путаницы.
Приложение позволяет пользователям добавлять новых клиентов или выбирать существующих из предварительно заполненной базы данных. После оформления заказа появляется чистый холст, готовый к заполнению конфигурациями окон. Добавление окна осуществляется простым нажатием кнопки "Плюс" в левом нижнем углу.
По мере добавления окон в проект программа предоставляет подробную информацию об измерениях и технических аспектах. В нижней части экрана отображаются соответствующие детали, такие как размеры рамы, общая площадь, стоимость и другие технические характеристики.
Нажав на отдельные окна, пользователь может легко изменить проемы, панели, добавить москитные сетки или даже превратить их в двери. Измерительный инструмент, расположенный в правом нижнем углу, позволяет точно настроить оконную систему, выбрать тип стекла, добавить стыковочные профили и т.д.
После завершения проектирования программа позволяет генерировать подробные PDF-файлы, содержащие обширную информацию о конфигурации окна и ценах.
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