Студия Окон ПВХ - интуитивно понятное приложение для Android, которое призвано упростить расчет стоимости заказа окон из ПВХ "на лету". Предлагает пользователям простой и удобный интерфейс, обеспечивая беспроблемную работу для всех, кто занимается производством окон.

Главный экран предлагает ряд функций, включая возможность создавать новые заказы, просматривать прошлые заказы, корректировать цены, отправлять котировки и заказы клиентам. Также позволяет пользователям настраивать метрическую систему и выбирать предпочтительный язык. Меню оформлено просто, что позволяет легко ориентироваться и находить нужные функции без путаницы.

Приложение позволяет пользователям добавлять новых клиентов или выбирать существующих из предварительно заполненной базы данных. После оформления заказа появляется чистый холст, готовый к заполнению конфигурациями окон. Добавление окна осуществляется простым нажатием кнопки "Плюс" в левом нижнем углу.

По мере добавления окон в проект программа предоставляет подробную информацию об измерениях и технических аспектах. В нижней части экрана отображаются соответствующие детали, такие как размеры рамы, общая площадь, стоимость и другие технические характеристики.

Нажав на отдельные окна, пользователь может легко изменить проемы, панели, добавить москитные сетки или даже превратить их в двери. Измерительный инструмент, расположенный в правом нижнем углу, позволяет точно настроить оконную систему, выбрать тип стекла, добавить стыковочные профили и т.д.

После завершения проектирования программа позволяет генерировать подробные PDF-файлы, содержащие обширную информацию о конфигурации окна и ценах.