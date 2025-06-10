TorrentRover для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31.14 Мб
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TorrentRover — программа для поиска и загрузки торрент-файлов с различных источников через единый пользовательский интерфейс. Приложение не загружает сам контент, а ищет и скачивает только файлы .torrent, которые затем можно открыть в стороннем торрент-клиенте. Таким образом процесс поиска торрент-файлов становится более удобным и безопасным, без риска перехода по подозрительным ссылкам. Поиск осуществляется по ключевым словам в главном окне программы. А с помощью функции фильтрации, контент легко распределить по категориям: фильмы, музыка, книги, изображения, программное обеспечение и другие типы данных.

Приложение поддерживает два режима работы: «Простой» для начинающих пользователей и «Расширенный» для продвинутых. Каждая сессия или тематическая категория объединяется в отдельную группу, которая называется «ровер». Через контекстное меню можно управлять этими группами и обрабаывать результаты поиска.

Список основных возможностей TorrentRover:

  • Позволяет искать торрент-файлы через единый интерфейс.

  • Поддерживает разные категори контента: фильмы, музыка, книги, комиксы, изображения, ПО.

  • Предлагает быстрый поиск по ключевым словам и два режима работы.

  • Предоставляет удобную систему группировки результатов поиска (роверы).

  • Содержит встроенные плагины для доступа к популярным торрент-ресурсам.

  • Предлагает расширенные настройки и интуитивно понятный интерфейс.

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