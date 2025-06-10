TorrentRover — программа для поиска и загрузки торрент-файлов с различных источников через единый пользовательский интерфейс. Приложение не загружает сам контент, а ищет и скачивает только файлы .torrent, которые затем можно открыть в стороннем торрент-клиенте. Таким образом процесс поиска торрент-файлов становится более удобным и безопасным, без риска перехода по подозрительным ссылкам. Поиск осуществляется по ключевым словам в главном окне программы. А с помощью функции фильтрации, контент легко распределить по категориям: фильмы, музыка, книги, изображения, программное обеспечение и другие типы данных.

Приложение поддерживает два режима работы: «Простой» для начинающих пользователей и «Расширенный» для продвинутых. Каждая сессия или тематическая категория объединяется в отдельную группу, которая называется «ровер». Через контекстное меню можно управлять этими группами и обрабаывать результаты поиска.

Список основных возможностей TorrentRover: