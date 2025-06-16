Kisi для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:60.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:39.98 Мб
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Kisi — приложение для управления и контроля входа в здания, дает возможность пользователям дистанционно открывать двери с помощью мобильного устройства, а администраторам — настраивать и мониторить события. Решение совместимо с оборудованием Kisi и подходит для офисов и любых других объектов, где нужно контролировать доступ.

Программа помогает заменить традиционные ключи и пропуски на дистанционный доступ со смартфонов, смарт-часов или даже на бесконтактные методы (жесты руки). Все события регистрируются в журнале активности. Для пользователей можно настраивать разные уровни доступа: для сотрудников, гостей или временного персонала. Также можно запланировать автоматическое открытие дверей и настроить уведомления о событиях, которые связаны с безопасностью.

Список основных возможностей Kisi:

  • Дистанционно управляет дверями с помощью мобильного телефона.
  • Интегрирован с оборудованием Kisi и совместим с устройствами на базе Wear OS.
  • Предоставляет список до всех дверей, к которым настроен доступ.
  • Позволяет выбирать уровень доступа и создавать временный доступ для посетителей.
  • Создает универсальный цифровой ключ для разных объектов.
  • Ведет журнал активности пользователей по датам и объектам.
  • Позволяет настраивать или отзывать права доступа через приложение.
  • Работает со смартфонами и смарт-часами, может разблокировать двери с использованием NFC.
  • Есть функция Motion Sense для открытия дверей при взмахе руки.
  • Поддерживает домофонную связь в видеоформате через смартфон.
  • Позволяет запланировать автоматическую разблокировку дверей по расписанию.
  • Отправляет администраторам уведомления о действиях, связанных с контролем доступа.
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