Kisi — приложение для управления и контроля входа в здания, дает возможность пользователям дистанционно открывать двери с помощью мобильного устройства, а администраторам — настраивать и мониторить события. Решение совместимо с оборудованием Kisi и подходит для офисов и любых других объектов, где нужно контролировать доступ.

Программа помогает заменить традиционные ключи и пропуски на дистанционный доступ со смартфонов, смарт-часов или даже на бесконтактные методы (жесты руки). Все события регистрируются в журнале активности. Для пользователей можно настраивать разные уровни доступа: для сотрудников, гостей или временного персонала. Также можно запланировать автоматическое открытие дверей и настроить уведомления о событиях, которые связаны с безопасностью.

Список основных возможностей Kisi: