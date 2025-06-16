Kisi для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|60.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kisi Inc
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39.98 Мб
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Kisi — приложение для управления и контроля входа в здания, дает возможность пользователям дистанционно открывать двери с помощью мобильного устройства, а администраторам — настраивать и мониторить события. Решение совместимо с оборудованием Kisi и подходит для офисов и любых других объектов, где нужно контролировать доступ.
Программа помогает заменить традиционные ключи и пропуски на дистанционный доступ со смартфонов, смарт-часов или даже на бесконтактные методы (жесты руки). Все события регистрируются в журнале активности. Для пользователей можно настраивать разные уровни доступа: для сотрудников, гостей или временного персонала. Также можно запланировать автоматическое открытие дверей и настроить уведомления о событиях, которые связаны с безопасностью.
Список основных возможностей Kisi:
- Дистанционно управляет дверями с помощью мобильного телефона.
- Интегрирован с оборудованием Kisi и совместим с устройствами на базе Wear OS.
- Предоставляет список до всех дверей, к которым настроен доступ.
- Позволяет выбирать уровень доступа и создавать временный доступ для посетителей.
- Создает универсальный цифровой ключ для разных объектов.
- Ведет журнал активности пользователей по датам и объектам.
- Позволяет настраивать или отзывать права доступа через приложение.
- Работает со смартфонами и смарт-часами, может разблокировать двери с использованием NFC.
- Есть функция Motion Sense для открытия дверей при взмахе руки.
- Поддерживает домофонную связь в видеоформате через смартфон.
- Позволяет запланировать автоматическую разблокировку дверей по расписанию.
- Отправляет администраторам уведомления о действиях, связанных с контролем доступа.
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