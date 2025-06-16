MPEG-2 Video Extension для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.61931 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
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Категория:Кодеки, декодеры
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Размер:2.71 Мб
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MPEG-2 Video Extension скриншот № 1

MPEG-2 Video Extension — программное расширение, которое обеспечивает поддержку видеоформатов MPEG-1 и MPEG-2 в среде Windows. Интегрируется с мультимедийными приложениями «Кино и ТВ» от Microsoft и другими видеопроигрывателями, которые используют системные кодеки. Утилита дает возможность Windows-устройствам корректно воспроизводить видеофайлы, созданные в старых форматах, без необходимости использования стороннего ПО. Загрузите приложение, войдя в свою учетную запись Microsoft, и установите его на свои устройства с Windows.

Кодек обеспечивает воспроизведение мультимедийного контента с такими расширениями файлов, как .mpeg, .mpg, .ts, .m2ts, .mkv и .avi, которые могут содержать MPEG-1 или MPEG-2 видеопотоки. Что помогает запускать видео с DVD-дисков и старых цифровых видеокамер, а также просматривать потоковый контент в таких форматах. В некоторых случаях может потребоваться установка отдельного медиаплеера, который поддерживает работу с DVD-меню и структурой дисков.

Список основных возможностей MPEG-2 Video Extension:

  • Поддерживает кодеки MPEG-1 и MPEG-2 для запуска видео в форматах .mpeg, .mpg, .ts, .m2ts, .mkv и .avi.
  • Поддерживает широкий спектр контейнеров, содержащих MPEG-видеопотоки.
  • Интегрируется с мультимедийными приложениями Windows, включая Microsoft Movies & TV.
  • Поддерживает воспроизведения DVD-контента и видео со старых цифровых камер.
  • Использует встроенные системные механизмы декодирования в Windows 11.
  • Устраняет проблемы с совместимостью при работе с видео в форматах MPEG.
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