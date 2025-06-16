MPEG-2 Video Extension — программное расширение, которое обеспечивает поддержку видеоформатов MPEG-1 и MPEG-2 в среде Windows. Интегрируется с мультимедийными приложениями «Кино и ТВ» от Microsoft и другими видеопроигрывателями, которые используют системные кодеки. Утилита дает возможность Windows-устройствам корректно воспроизводить видеофайлы, созданные в старых форматах, без необходимости использования стороннего ПО. Загрузите приложение, войдя в свою учетную запись Microsoft, и установите его на свои устройства с Windows.

Кодек обеспечивает воспроизведение мультимедийного контента с такими расширениями файлов, как .mpeg, .mpg, .ts, .m2ts, .mkv и .avi, которые могут содержать MPEG-1 или MPEG-2 видеопотоки. Что помогает запускать видео с DVD-дисков и старых цифровых видеокамер, а также просматривать потоковый контент в таких форматах. В некоторых случаях может потребоваться установка отдельного медиаплеера, который поддерживает работу с DVD-меню и структурой дисков.

Список основных возможностей MPEG-2 Video Extension: