Hey Duggee для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BBC Studios Distribution Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|50.69 Мб
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Hey Duggee — интерактивное приложение для детей дошкольного возраста по мотивам популярного анимационного сериала «Хей Дагги». В приложении пользователь помогает персонажам построить песочный замок. Максимально простое управление с помощью простых жестов: касание, перетаскивание и смахивание делает игру легкой и доступной для дошкольников.
Игровой процесс построен вокруг песочного замка, который нужно не только построить, но и украсить водорослями, ракушками и т.д. Все действия сопровождаются анимацией и звуковым оформлением, которые соответствуют атмосфере оригинального сериала. Приложение не только развлекает, но и помогает ребенку развивить моторику, воображение и навыки взаимодействия с интерфейсом.
Список основных возможностей Hey Duggee:
- Предлагает простое управление, адаптированное для дошкольников.
- Дает возможность украшать замок декоративными элементами.
- Игра сопровождается озвучкой и анимацией на основе оригинального сериала.
- Не собирает персональные данные пользователя и абсолютно бесплатное.
- Обеспечивает полную безопасность для детской аудитории.
- Разработано при участии BBC и анимационной студии Studio AKA.
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Admin
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