Hey Duggee — интерактивное приложение для детей дошкольного возраста по мотивам популярного анимационного сериала «Хей Дагги». В приложении пользователь помогает персонажам построить песочный замок. Максимально простое управление с помощью простых жестов: касание, перетаскивание и смахивание делает игру легкой и доступной для дошкольников.

Игровой процесс построен вокруг песочного замка, который нужно не только построить, но и украсить водорослями, ракушками и т.д. Все действия сопровождаются анимацией и звуковым оформлением, которые соответствуют атмосфере оригинального сериала. Приложение не только развлекает, но и помогает ребенку развивить моторику, воображение и навыки взаимодействия с интерфейсом.

Список основных возможностей Hey Duggee: