Hey Duggee для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:50.69 Мб
СКАЧАТЬ
Hey Duggee скриншот № 1
Hey Duggee скриншот № 2
Hey Duggee скриншот № 3
Hey Duggee скриншот № 4

Hey Duggee — интерактивное приложение для детей дошкольного возраста по мотивам популярного анимационного сериала «Хей Дагги». В приложении пользователь помогает персонажам построить песочный замок. Максимально простое управление с помощью простых жестов: касание, перетаскивание и смахивание делает игру легкой и доступной для дошкольников.

Игровой процесс построен вокруг песочного замка, который нужно не только построить, но и украсить водорослями, ракушками и т.д. Все действия сопровождаются анимацией и звуковым оформлением, которые соответствуют атмосфере оригинального сериала. Приложение не только развлекает, но и помогает ребенку развивить моторику, воображение и навыки взаимодействия с интерфейсом.

Список основных возможностей Hey Duggee:

  • Предлагает простое управление, адаптированное для дошкольников.
  • Дает возможность украшать замок декоративными элементами.
  • Игра сопровождается озвучкой и анимацией на основе оригинального сериала.
  • Не собирает персональные данные пользователя и абсолютно бесплатное.
  • Обеспечивает полную безопасность для детской аудитории.
  • Разработано при участии BBC и анимационной студии Studio AKA.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Hamster KombatHamster Kombat 1.0

Hamster Kombat - новый майнер. Это игра в телеграмме (телеграм бот) в которой можно майнить...

скачать Книга-игра СимбионтКнига-игра Симбионт 3.7

Книга-игра Симбионт – в этой интерактивной книге вы должны помочь отважному ученому...

скачать CarmageddonCarmageddon 1.8.507

В этом кровавом экшене необходимо установить на свою машину колющее, режущее и стреляющее...

скачать RobloxRoblox 2.655.1095

Популярнейшая online-платформа для создания игр, в которой пользователи могут создавать...

скачать Говорящий кот Том FreeГоворящий кот Том Free 4.2.1.221

Говорящий кот Том Free – домашний котик, который реагирует на прикосновения к экрану и...

скачать Футурама: Миры БудущегоФутурама: Миры Будущего 1.6.6

Футурама: Миры Будущего – отправляйтесь в увлекательные приключения вместе с героями...

Отзывы о программе Hey Duggee

Admin

Отзывов о программе Hey Duggee 1.3.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв