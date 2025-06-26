Bergfex: hiking & tracking — приложение для планирования и отслеживания маршрутов пеших прогулок, лыжных туров и других видов активного отдыха. Предоставляет доступ к большому количеству готовых маршрутов по всей Европе, дает возможность создавать индивидуальные треки, содержит подробные топографические карты, функции GPS-навигации и сбора статистики по всем активностям.

С его помощью пользователи могут отслеживать расстояние, набор высоты, продолжительность, скорость движения и профиль маршрута. Есть возможность подключить Bluetooth-датчики для мониторинга сердечного ритма или использовать синхронизацию с Garmin Connect и другими сервисами, а также работать с форматами GPX для импорта и экспорта маршрутов.

Список основных возможностей Bergfex: hiking & tracking: