Bergfex: hiking & tracking для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.29.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|bergfex GmbH
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|44.29 Мб
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Bergfex: hiking & tracking — приложение для планирования и отслеживания маршрутов пеших прогулок, лыжных туров и других видов активного отдыха. Предоставляет доступ к большому количеству готовых маршрутов по всей Европе, дает возможность создавать индивидуальные треки, содержит подробные топографические карты, функции GPS-навигации и сбора статистики по всем активностям.
С его помощью пользователи могут отслеживать расстояние, набор высоты, продолжительность, скорость движения и профиль маршрута. Есть возможность подключить Bluetooth-датчики для мониторинга сердечного ритма или использовать синхронизацию с Garmin Connect и другими сервисами, а также работать с форматами GPX для импорта и экспорта маршрутов.
Список основных возможностей Bergfex: hiking & tracking:
- Содержит более 500 000 маршрутов: пешие прогулки, лыжные туры, бег, веломаршруты.
- Дает возможность создавать индивидуальные маршруты через встроенный планировщик.
- Обеспечивает GPS-навигацию с точным определением положения на карте.
- Предлагает топографические карты из источника OpenStreetMap.
- Дает возможность отслеживать: расстояние, высоту, продолжительность, профиль маршрута, скорость.
- Синхронизируется с учетной записью bergfex, Garmin Connect и Polar Flow.
- Предоставляет импорт и экспорт маршрутов через GPX-файлы.
- Автоматически оповещает при отклонении от запланированного маршрута.
- Предоставляет доступ к официальным туристическим картам, включая ÖK50 и SwissMap.
- Работает с офлайн-картами без подключения к интернету.
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