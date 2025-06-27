Dayforce для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2025.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:61.82 Мб
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Dayforce — приложение для управления повседневными задачами, связанными с управлением рабочим временем, расписаниями, заработной платой и кадровыми процессами. Система обеспечивает удалённый доступ к ключевым функциям корпоративного управления, помогает организовать рабочие процессы в цифровом формате, сократить бумажную документацию и обеспечивает оперативную обратную связь в компании.

Программа является частью корпоративной экосистемы Dayforce и требует предварительной активации со стороны работодателя. После чего сотрудники получают возможность самостоятельно управлять своим графиком, следить за временем присутствия, подавать запросы на отпуск, просматривать доходы и оформлять доступ к корпоративным льготам. Руководители, в свою очередь, могут согласовывать расписания, обрабатывать заявки, анализировать активность персонала и выполнять другие задачи управления персоналом.

Список основных возможностей Dayforce:

  • Работает в рамках политик и параметров, заданных в корпоративной версии Dayforce.
  • Позволяет сотрудникам отмечать время прихода и ухода на рабочем месте с любого устройства.
  • Сотрудники могут просматривать и управлять личными рабочими графиками.
  • Упрощает для сотрудников подачу заявок на отпуск или иное отсутствие.
  • Отображает для сотрудников данные о заработной плате и истории начислений.
  • Предоставляет сотрудникам информацию о корпоративных льготах.
  • Позволяет руководителям утверждать или отклонять запросов сотрудников.
  • Помогает руководителям управлять посещаемостью и отсутствием персонала.
  • Обеспечивает для всех пользователей доступ и синхронизацию данных на разных устройствах.
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