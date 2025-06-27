Dayforce — приложение для управления повседневными задачами, связанными с управлением рабочим временем, расписаниями, заработной платой и кадровыми процессами. Система обеспечивает удалённый доступ к ключевым функциям корпоративного управления, помогает организовать рабочие процессы в цифровом формате, сократить бумажную документацию и обеспечивает оперативную обратную связь в компании.

Программа является частью корпоративной экосистемы Dayforce и требует предварительной активации со стороны работодателя. После чего сотрудники получают возможность самостоятельно управлять своим графиком, следить за временем присутствия, подавать запросы на отпуск, просматривать доходы и оформлять доступ к корпоративным льготам. Руководители, в свою очередь, могут согласовывать расписания, обрабатывать заявки, анализировать активность персонала и выполнять другие задачи управления персоналом.

Список основных возможностей Dayforce: