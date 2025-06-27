Dayforce для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2025.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dayforce
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|61.82 Мб
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Dayforce — приложение для управления повседневными задачами, связанными с управлением рабочим временем, расписаниями, заработной платой и кадровыми процессами. Система обеспечивает удалённый доступ к ключевым функциям корпоративного управления, помогает организовать рабочие процессы в цифровом формате, сократить бумажную документацию и обеспечивает оперативную обратную связь в компании.
Программа является частью корпоративной экосистемы Dayforce и требует предварительной активации со стороны работодателя. После чего сотрудники получают возможность самостоятельно управлять своим графиком, следить за временем присутствия, подавать запросы на отпуск, просматривать доходы и оформлять доступ к корпоративным льготам. Руководители, в свою очередь, могут согласовывать расписания, обрабатывать заявки, анализировать активность персонала и выполнять другие задачи управления персоналом.
Список основных возможностей Dayforce:
- Работает в рамках политик и параметров, заданных в корпоративной версии Dayforce.
- Позволяет сотрудникам отмечать время прихода и ухода на рабочем месте с любого устройства.
- Сотрудники могут просматривать и управлять личными рабочими графиками.
- Упрощает для сотрудников подачу заявок на отпуск или иное отсутствие.
- Отображает для сотрудников данные о заработной плате и истории начислений.
- Предоставляет сотрудникам информацию о корпоративных льготах.
- Позволяет руководителям утверждать или отклонять запросов сотрудников.
- Помогает руководителям управлять посещаемостью и отсутствием персонала.
- Обеспечивает для всех пользователей доступ и синхронизацию данных на разных устройствах.
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Admin
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