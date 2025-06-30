Minimal Firewall — утилита для расширенного управления сетевыми подключениями на устройствах с Windows. Работает в связке с встроенным брандмауэром ОС, позволяет не только блокировать нежелательный трафик, но и вручную настраивать правила подключения для отдельных приложений, служб и процессов. Программа помогает детально фильтровать сетевую активность, предотвращает передачу телеметрии и ограничивать доступ приложений к интернету.

Приложение дает возможность отслеживать попытки подключения в реальном времени, позволяет разрешать или запрещать подключения вручную, а также использовать шаблоны и маски для универсальных правил. Также содержит функцию блокировки, когда любое сетевое взаимодействие без явно заданного разрешения будет остановлено.

Поддерживает базовые и продвинутые настройки: указание TCP/UDP портов до фильтрации по IP-адресам, просмотр и редактирование сторонних правил, созданных другими программами. Все изменения сохраняются локально, без передачи информации на внешние серверы, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности при работе с приложением.

Список основных возможностей Minimal Firewall: