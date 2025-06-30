Minimal Firewall для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Deminimis
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|662 Кб
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Minimal Firewall — утилита для расширенного управления сетевыми подключениями на устройствах с Windows. Работает в связке с встроенным брандмауэром ОС, позволяет не только блокировать нежелательный трафик, но и вручную настраивать правила подключения для отдельных приложений, служб и процессов. Программа помогает детально фильтровать сетевую активность, предотвращает передачу телеметрии и ограничивать доступ приложений к интернету.
Приложение дает возможность отслеживать попытки подключения в реальном времени, позволяет разрешать или запрещать подключения вручную, а также использовать шаблоны и маски для универсальных правил. Также содержит функцию блокировки, когда любое сетевое взаимодействие без явно заданного разрешения будет остановлено.
Поддерживает базовые и продвинутые настройки: указание TCP/UDP портов до фильтрации по IP-адресам, просмотр и редактирование сторонних правил, созданных другими программами. Все изменения сохраняются локально, без передачи информации на внешние серверы, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности при работе с приложением.
Список основных возможностей Minimal Firewall:
- Помогает отслеживать и блокировать неизвестный или нежелательный сетевой трафик.
- Позволяет разграничивать доступ по IP-адресам, портам и типам подключений.
- Дает возможность создавать пользовательские правила подключения для отдельных программ.
- Содержит режим полной блокировки — все подключения запрещены при отсутствии разрешения.
- Позволяет задавать как временные, так и постоянные правила.
- Поддерживает подстановочные знаки в имени приложения для универсальности.
- Локальное хранение всех конфигураций и правил без внешнего экспорта.
- Открытый исходный код, предоставляет пользователю прозрачность работы.
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