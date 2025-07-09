Samsung Members для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4.00.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.04 Мб
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Samsung Members — сервисное приложение для владельцев устройств Samsung, предоставляет доступ к широкому набору функций, технической поддержке, информации об устройстве и участию в пользовательском сообществе. Предоставляет владельцам устройств Samsung удобный канал общения с техническими специалистами и другими пользователями бренда.

Через интерфейс Samsung Members пользователи также получают рекомендации по использованию функций устройства, могут провести базовую диагностику, а также узнают информацию об уникальных предложениях, актуальных акциях и специальных программах, доступных только участникам платформы. Стоит учитывать, что доступность некоторых функций может варьироваться в зависимости от региона или модели устройства.

Список основных возможностей Samsung Members:

  • Дает доступ к персонализированным рекомендациям по функциям устройств.
  • Обеспечивает доступ к технической информации и консультациям специалистов.
  • Предоставляет инструменты для самодиагностики устройства.
  • Оповещвет о закрытых акциях, доступных только зарегистрированным пользователям.
  • Помогает активаровать уникальные предложения и бонусы.
  • Дает возможность общаться с другими пользователями в рамках сообщества Samsung.
  • Уведомляет о новостях, обновлениях и сервисных предложениях.
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