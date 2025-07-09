Samsung Members для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4.00.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.04 Мб
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Samsung Members — сервисное приложение для владельцев устройств Samsung, предоставляет доступ к широкому набору функций, технической поддержке, информации об устройстве и участию в пользовательском сообществе. Предоставляет владельцам устройств Samsung удобный канал общения с техническими специалистами и другими пользователями бренда.
Через интерфейс Samsung Members пользователи также получают рекомендации по использованию функций устройства, могут провести базовую диагностику, а также узнают информацию об уникальных предложениях, актуальных акциях и специальных программах, доступных только участникам платформы. Стоит учитывать, что доступность некоторых функций может варьироваться в зависимости от региона или модели устройства.
Список основных возможностей Samsung Members:
- Дает доступ к персонализированным рекомендациям по функциям устройств.
- Обеспечивает доступ к технической информации и консультациям специалистов.
- Предоставляет инструменты для самодиагностики устройства.
- Оповещвет о закрытых акциях, доступных только зарегистрированным пользователям.
- Помогает активаровать уникальные предложения и бонусы.
- Дает возможность общаться с другими пользователями в рамках сообщества Samsung.
- Уведомляет о новостях, обновлениях и сервисных предложениях.
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Admin
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