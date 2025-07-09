Samsung Members — сервисное приложение для владельцев устройств Samsung, предоставляет доступ к широкому набору функций, технической поддержке, информации об устройстве и участию в пользовательском сообществе. Предоставляет владельцам устройств Samsung удобный канал общения с техническими специалистами и другими пользователями бренда.

Через интерфейс Samsung Members пользователи также получают рекомендации по использованию функций устройства, могут провести базовую диагностику, а также узнают информацию об уникальных предложениях, актуальных акциях и специальных программах, доступных только участникам платформы. Стоит учитывать, что доступность некоторых функций может варьироваться в зависимости от региона или модели устройства.

Список основных возможностей Samsung Members: