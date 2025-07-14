Easy Metronome для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Digipom
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.7 Мб
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Easy Metronome — приложение для музыкантов, которым необходим точный и настраиваемый метроном для индивидуальных занятий, групповых репетиций и живых выступлений. Позволяет точно контролировать темп, акценты и ритмические рисунки, обеспечивает удобную практику на любом инструменте. Сочетает в себе простоту управления и гибкие настройки, что делает приложение удобным для начинающих и опытных пользователей. Интегрируется с устройствами на базе Wear OS позволяет управлять воспроизведением метронома напрямую с носимого устройства.
Поддерживает установку точного значения темпа в ударах в минуту (BPM), а также предлагает выбор из 16 различных долей такта. Каждая доля может быть индивидуально настроена с акцентом одного из трех уровней или полностью отключена. Также предлагает разнообразные размеры тактов и ритмические подразделения, что делает его применимым к широкому спектру музыкальных стилей и задач.
Список основных возможностей Easy Metronome:
- Поддерживает 16 долей с возможностью индивидуального акцентирования.
- Дает возможность выбрать различные размеры такта и ритмических подразделений.
- Дает возможность вводить темп вручную через функцию "тапа" по экрану.
- Предоставляет визуальное отображение ритма для коллективных занятий.
- Предоставляет несколько звуков ритма для выбора в зависимости от музыкального жанра.
- Совместим с Wear OS: запуск, остановка и контроль темпа с носимого устройства.
- Предлагает интуитивный и минималистичный дизайн без перегруженности.
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