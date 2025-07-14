Easy Metronome для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Музыка
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Easy Metronome — приложение для музыкантов, которым необходим точный и настраиваемый метроном для индивидуальных занятий, групповых репетиций и живых выступлений. Позволяет точно контролировать темп, акценты и ритмические рисунки, обеспечивает удобную практику на любом инструменте. Сочетает в себе простоту управления и гибкие настройки, что делает приложение удобным для начинающих и опытных пользователей. Интегрируется с устройствами на базе Wear OS позволяет управлять воспроизведением метронома напрямую с носимого устройства.

Поддерживает установку точного значения темпа в ударах в минуту (BPM), а также предлагает выбор из 16 различных долей такта. Каждая доля может быть индивидуально настроена с акцентом одного из трех уровней или полностью отключена. Также предлагает разнообразные размеры тактов и ритмические подразделения, что делает его применимым к широкому спектру музыкальных стилей и задач.

Список основных возможностей Easy Metronome:

  • Поддерживает 16 долей с возможностью индивидуального акцентирования.
  • Дает возможность выбрать различные размеры такта и ритмических подразделений.
  • Дает возможность вводить темп вручную через функцию "тапа" по экрану.
  • Предоставляет визуальное отображение ритма для коллективных занятий.
  • Предоставляет несколько звуков ритма для выбора в зависимости от музыкального жанра.
  • Совместим с Wear OS: запуск, остановка и контроль темпа с носимого устройства.
  • Предлагает интуитивный и минималистичный дизайн без перегруженности.
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