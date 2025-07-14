Easy Metronome — приложение для музыкантов, которым необходим точный и настраиваемый метроном для индивидуальных занятий, групповых репетиций и живых выступлений. Позволяет точно контролировать темп, акценты и ритмические рисунки, обеспечивает удобную практику на любом инструменте. Сочетает в себе простоту управления и гибкие настройки, что делает приложение удобным для начинающих и опытных пользователей. Интегрируется с устройствами на базе Wear OS позволяет управлять воспроизведением метронома напрямую с носимого устройства.

Поддерживает установку точного значения темпа в ударах в минуту (BPM), а также предлагает выбор из 16 различных долей такта. Каждая доля может быть индивидуально настроена с акцентом одного из трех уровней или полностью отключена. Также предлагает разнообразные размеры тактов и ритмические подразделения, что делает его применимым к широкому спектру музыкальных стилей и задач.

Список основных возможностей Easy Metronome: