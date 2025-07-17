Kiwi.com — приложение для поиска и бронирования дешёвых билетов на самолеты, поезда и автобусы. Помогает упростить процесс планирования поездок за счёт просчета гибких и нестандартных вариантов маршрутов. При пострении маршрутов программа анализирует доступные маршруты, объединяет рейсы и другие виды транспорта от разных перевозчиков. А также обеспечивает возможность создавать более удобные маршруты, включая варианты с пересадками в "скрытых городах", когда пункт включен в маршрут, но при этом фактически являются конечной целью поездки.

Сервис использует система уведомлений о снижении цен, хранит информацию обо всех бронированиях, в том числе посадочные документы и статус поездки, дает возможность просмотреть данные в офлайн-режиме, изменить параметры бронирования или добавить дополнительные услуги.

Список основных возможностей Kiwi.com: