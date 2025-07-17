Kiwi.com для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2025.26.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kiwi.com - Book Cheap Flights
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52.39 Мб
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Kiwi.com — приложение для поиска и бронирования дешёвых билетов на самолеты, поезда и автобусы. Помогает упростить процесс планирования поездок за счёт просчета гибких и нестандартных вариантов маршрутов. При пострении маршрутов программа анализирует доступные маршруты, объединяет рейсы и другие виды транспорта от разных перевозчиков. А также обеспечивает возможность создавать более удобные маршруты, включая варианты с пересадками в "скрытых городах", когда пункт включен в маршрут, но при этом фактически являются конечной целью поездки.
Сервис использует система уведомлений о снижении цен, хранит информацию обо всех бронированиях, в том числе посадочные документы и статус поездки, дает возможность просмотреть данные в офлайн-режиме, изменить параметры бронирования или добавить дополнительные услуги.
Список основных возможностей Kiwi.com:
- Умеет составлять нестандартные маршруты с самостоятельными пересадками и "скрытыми городами".
- Ищет дешёвые авиабилеты, билеты на поезда и автобусы.
- Предоставляет возможность бронирования билетов с частичным использованием.
- Предлагает персонализированные предложения на основе текущих направлений.
- Сохраняет информацию о поездках и бронированиях в одном месте.
- Предоставляет доступ к посадочным документам без подключения к интернету.
- Дает возможность вносить изменения в детали поездки и добавлять услуги.
- Использует интеграцию с поддержкой через справочный центр и чат-бот.
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Admin
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