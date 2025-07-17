Kiwi.com для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2025.26.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52.39 Мб
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Kiwi.com — приложение для поиска и бронирования дешёвых билетов на самолеты, поезда и автобусы. Помогает  упростить процесс планирования поездок за счёт просчета гибких и нестандартных вариантов маршрутов. При пострении маршрутов программа анализирует доступные маршруты, объединяет рейсы и другие виды транспорта от разных перевозчиков. А также обеспечивает возможность создавать более удобные маршруты, включая варианты с пересадками в "скрытых городах", когда пункт включен в маршрут, но при этом фактически являются конечной целью поездки.

Сервис использует система уведомлений о снижении цен, хранит информацию обо всех бронированиях, в том числе  посадочные документы и статус поездки, дает возможность просмотреть данные в офлайн-режиме, изменить параметры бронирования или добавить дополнительные услуги. 

Список основных возможностей Kiwi.com:

  • Умеет составлять нестандартные маршруты с самостоятельными пересадками и "скрытыми городами".
  • Ищет дешёвые авиабилеты, билеты на поезда и автобусы.
  • Предоставляет возможность бронирования билетов с частичным использованием.
  • Предлагает персонализированные предложения на основе текущих направлений.
  • Сохраняет информацию о поездках и бронированиях в одном месте.
  • Предоставляет доступ к посадочным документам без подключения к интернету.
  • Дает возможность вносить изменения в детали поездки и добавлять услуги.
  • Использует интеграцию с поддержкой через справочный центр и чат-бот.
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