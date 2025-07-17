Depth of Field для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10.06 Мб
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Depth of Field — приложение для расчёта глубины резкости (ГРИП) при фотографировании, помогает точно определить параметры зоны резкого изображения в зависимости от характеристик используемой камеры и объектива, что особенно полезно при работе с пейзажной, уличной или предметной фотографией. Программа можно испольховать при автофокусе и при ручной фокусировке.

Расчёты проводятся на основе фокусного расстояния объектива, значения диафрагмы, расстояния до объекта съёмки и круга нерезкости, который определяется моделью камеры. Интерфейс подходит для начинающих и продвинутых пользователей и помогает понять, как именно изменения параметров влияют на конечный результат съёмки. 

Список основных возможностей DOF Calculator:

  • Удобно для планирования пейзажной, уличной, макро- и документальной фотографии.

  • Помогает рассчитать ближнюю и дальнюю границы зоны резкости.

  • Учитывает характеристики камеры через круг нерезкости.

  • Помогает определить полную глубину резкости и гиперфокальное расстояние.

  • Поддерживает расчёты на основе фокусного расстояния объектива.

  • Дает возможность задать расстояние до объекта вручную.

  • Полезно при ручной фокусировке, когда автофокус отсутствует или нежелателен.

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