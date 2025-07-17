Depth of Field — приложение для расчёта глубины резкости (ГРИП) при фотографировании, помогает точно определить параметры зоны резкого изображения в зависимости от характеристик используемой камеры и объектива, что особенно полезно при работе с пейзажной, уличной или предметной фотографией. Программа можно испольховать при автофокусе и при ручной фокусировке.

Расчёты проводятся на основе фокусного расстояния объектива, значения диафрагмы, расстояния до объекта съёмки и круга нерезкости, который определяется моделью камеры. Интерфейс подходит для начинающих и продвинутых пользователей и помогает понять, как именно изменения параметров влияют на конечный результат съёмки.

Список основных возможностей DOF Calculator: