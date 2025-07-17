Depth of Field для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PixelProse SARL
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.06 Мб
|СКАЧАТЬ
Depth of Field — приложение для расчёта глубины резкости (ГРИП) при фотографировании, помогает точно определить параметры зоны резкого изображения в зависимости от характеристик используемой камеры и объектива, что особенно полезно при работе с пейзажной, уличной или предметной фотографией. Программа можно испольховать при автофокусе и при ручной фокусировке.
Расчёты проводятся на основе фокусного расстояния объектива, значения диафрагмы, расстояния до объекта съёмки и круга нерезкости, который определяется моделью камеры. Интерфейс подходит для начинающих и продвинутых пользователей и помогает понять, как именно изменения параметров влияют на конечный результат съёмки.
Список основных возможностей DOF Calculator:
-
Удобно для планирования пейзажной, уличной, макро- и документальной фотографии.
-
Помогает рассчитать ближнюю и дальнюю границы зоны резкости.
-
Учитывает характеристики камеры через круг нерезкости.
-
Помогает определить полную глубину резкости и гиперфокальное расстояние.
-
Поддерживает расчёты на основе фокусного расстояния объектива.
-
Дает возможность задать расстояние до объекта вручную.
-
Полезно при ручной фокусировке, когда автофокус отсутствует или нежелателен.
Google Фото – новый современный подход к работе с фотографиями и видеороликами. Новые файлы...
Инструмент для создания цифровых произведений искусства с использованием ИИ. Позволяет...
Boomerang – приложение для создания мини роликов от популярного сервиса Instagram. Пользователям...
Мобильное Android-приложение, позволяющее создавать и делиться профессиональными планами...
Если вы хотите подобрать декор, спроектировать или создать дом своей мечты, Home Design 3D — это...
Sand Draw – оставляйте на песчаном пляже послания и рисунки и отправляйте их своим друзьям....
Отзывы о программе Depth of Field
Admin
Отзывов о программе Depth of Field 1.3.0 пока нет, можете добавить...