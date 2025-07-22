DW Video Downloader для Windows

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Лицензия: Бесплатная
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Датский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:64.44 Мб
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DW Video Downloader — программа для загрузки видео- и аудиоконтента из онлайн-источников с возможностью дальнейшего хранения. Помогает создавать библиотеки мультимедийных файлов для просмотра и прослушивания без подключения к интернету. Может загружать отдельные файлы, целые плейлисты и каналы с различных видео- и музыкальных платформ, в том числе с видеохостингов и социальных сетей.

Загрузчик позволяет скачивать оригинальные видеозаписи и при необходимости извлекать из них аудиодорожки. Поддерживает форматы MP4, AVI, MOV, MP3 и другие и дает возможность загружать субтитры. Также пользователи могут управлять количеством одновременных подключений, ограничивать число загружаемых элементов и автоматически переименовывать файлы с использованием шаблонов и префиксов. 

Список основных возможностей DW Video Downloader:

  • Дает возможность загружать отдельные видео, целые плейлистов и каналы.

  • Поддерживает популярные платформы: YouTube, TikTok, Dailymotion, Vimeo, Instagram, Facebook.

  • Помогает извлекать аудио из видео и сохранять звуковые дорожки в формате MP3.

  • Поддерживает пакетную загрузку файлов и загрузку субтитров. 

  • Позволяет управлять количеством одновременных загрузок, ограничивать количество файлов, загружаемых из плейлистов.

  • Содержит инструменты автоматического переименования файлов по шаблонам.

  • Может оптимизировать аудиофайлы для старых устройств и аудиокниг.

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