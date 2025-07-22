DW Video Downloader — программа для загрузки видео- и аудиоконтента из онлайн-источников с возможностью дальнейшего хранения. Помогает создавать библиотеки мультимедийных файлов для просмотра и прослушивания без подключения к интернету. Может загружать отдельные файлы, целые плейлисты и каналы с различных видео- и музыкальных платформ, в том числе с видеохостингов и социальных сетей.

Загрузчик позволяет скачивать оригинальные видеозаписи и при необходимости извлекать из них аудиодорожки. Поддерживает форматы MP4, AVI, MOV, MP3 и другие и дает возможность загружать субтитры. Также пользователи могут управлять количеством одновременных подключений, ограничивать число загружаемых элементов и автоматически переименовывать файлы с использованием шаблонов и префиксов.

Список основных возможностей DW Video Downloader: