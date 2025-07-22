DW Video Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|| Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Датский
|Разработчик:
|Digital Wave Ltd.
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64.44 Мб
|СКАЧАТЬ
DW Video Downloader — программа для загрузки видео- и аудиоконтента из онлайн-источников с возможностью дальнейшего хранения. Помогает создавать библиотеки мультимедийных файлов для просмотра и прослушивания без подключения к интернету. Может загружать отдельные файлы, целые плейлисты и каналы с различных видео- и музыкальных платформ, в том числе с видеохостингов и социальных сетей.
Загрузчик позволяет скачивать оригинальные видеозаписи и при необходимости извлекать из них аудиодорожки. Поддерживает форматы MP4, AVI, MOV, MP3 и другие и дает возможность загружать субтитры. Также пользователи могут управлять количеством одновременных подключений, ограничивать число загружаемых элементов и автоматически переименовывать файлы с использованием шаблонов и префиксов.
Список основных возможностей DW Video Downloader:
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Дает возможность загружать отдельные видео, целые плейлистов и каналы.
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Поддерживает популярные платформы: YouTube, TikTok, Dailymotion, Vimeo, Instagram, Facebook.
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Помогает извлекать аудио из видео и сохранять звуковые дорожки в формате MP3.
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Поддерживает пакетную загрузку файлов и загрузку субтитров.
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Позволяет управлять количеством одновременных загрузок, ограничивать количество файлов, загружаемых из плейлистов.
-
Содержит инструменты автоматического переименования файлов по шаблонам.
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Может оптимизировать аудиофайлы для старых устройств и аудиокниг.
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