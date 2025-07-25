QR & Barcode Scanner — многофункциональное приложение для сканирования и распознавания различных типов кодов и объектов с помощью встроенной камеры. Сочетает в себе стандартные функции QR- и штрих-код-сканера с дополнительными возможностями идентификации банкнот и монет, создание QR-кодов и проверки информации о продуктах по штрих-коду.

Система работает на базе алгоритмов ИИ, которые обеспечивают распознавание валют и продуктов питания. Также приложение хранит всю информацию о сканировании, чтобы пользователь, при необходимости, мог вернуться к истории сканирования или использовать собственные QR-коды, что удобно хранить контактные данные, ссылки или другую информацию в сжатом виде.

Список основных возможностей QR & Barcode Scanner Plus: