QR & Barcode Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.60.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Health Applines
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30.74 Мб
|СКАЧАТЬ
QR & Barcode Scanner — многофункциональное приложение для сканирования и распознавания различных типов кодов и объектов с помощью встроенной камеры. Сочетает в себе стандартные функции QR- и штрих-код-сканера с дополнительными возможностями идентификации банкнот и монет, создание QR-кодов и проверки информации о продуктах по штрих-коду.
Система работает на базе алгоритмов ИИ, которые обеспечивают распознавание валют и продуктов питания. Также приложение хранит всю информацию о сканировании, чтобы пользователь, при необходимости, мог вернуться к истории сканирования или использовать собственные QR-коды, что удобно хранить контактные данные, ссылки или другую информацию в сжатом виде.
Список основных возможностей QR & Barcode Scanner Plus:
-
Сканирует QR-коды и штрих-коды различных форматов.
-
Позвляет создавать пользовательские QR-коды с возможностью выбора дизайна.
-
Считывает коды с товаров, билетов, упаковок и других объектов.
-
Помогает сканировать продукты питания с показывает информацию о составе, калорийности и пищевой ценности.
-
Использует ИИ для анализа физических характеристик объектов.
-
Определяете и распознает монеты и банкноты по фото или изображениям из галереи.
-
Сохраняет истории всех сканирований с возможностью дальнейшего просмотра.
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Admin
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