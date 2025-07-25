QR & Barcode Scanner для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.60.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30.74 Мб
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QR & Barcode Scanner — многофункциональное приложение для сканирования и распознавания различных типов кодов и объектов с помощью встроенной камеры. Сочетает в себе стандартные функции QR- и штрих-код-сканера с дополнительными возможностями идентификации банкнот и монет, создание QR-кодов и проверки информации о продуктах по штрих-коду. 

Система работает на базе алгоритмов ИИ, которые обеспечивают распознавание валют и продуктов питания. Также приложение хранит всю информацию о сканировании, чтобы пользователь, при необходимости, мог вернуться к истории сканирования или использовать собственные QR-коды, что удобно хранить контактные данные, ссылки или другую информацию в сжатом виде.

Список основных возможностей QR & Barcode Scanner Plus:

  • Сканирует QR-коды и штрих-коды различных форматов.

  • Позвляет создавать пользовательские QR-коды с возможностью выбора дизайна.

  • Считывает коды с товаров, билетов, упаковок и других объектов.

  • Помогает сканировать продукты питания с показывает информацию о составе, калорийности и пищевой ценности.

  • Использует ИИ для анализа физических характеристик объектов.

  • Определяете и распознает монеты и банкноты по фото или изображениям из галереи.

  • Сохраняет истории всех сканирований с возможностью дальнейшего просмотра.

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