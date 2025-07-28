Zagruz - yt-dlp GUI Wrapp для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:53.55 Мб
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Zagruz - yt-dlp GUI Wrapp скриншот № 1

Zagruz - yt-dlp GUI Wrapper — графическая оболочка для популярного инструмента командной строки yt-dlp, который предназначен для загрузки мультимедийного контента с различных онлайн-источников. Данный интерфейс упрощает скачивание видео и аудио для пользователей без технических навыков. Стоит учитывать, что приложение скачивает только одно видео за раз.

Программа позволяет загружать контент с большого числа веб-сайтов, извлекать аудиодорожеки, работать с прямыми трансляциями, плейлистами, субтитрами и другими функциями yt-dlp. Приложение не требует установки и запускается без предварительной настройки. При первом использовании нужно установить FFmpeg и выбрать одну из трех схем скачивания: стандартную, для телевизионного контента или только аудио. 

Список основных возможностей Zagruz - yt-dlp GUI Wrapper:

  • Предоставляет графический интерфейс для загрузки мультимедийного контента.

  • Дает возможность скачивать видео, аудио и прямые трансляции.

  • Поддерживает более тысячи сайтов, включая YouTube и другие источники.

  • Помогает извлекать субтитрі и работать с плейлистами.

  • Наглядно отображает процесс загрузки контента.

  • Не требует установки, работает как портативное приложение.

  • Интегрируется с FFmpeg для работы с различными форматами.

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