Zagruz - yt-dlp GUI Wrapp для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|yahorni
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|53.55 Мб
|СКАЧАТЬ
Zagruz - yt-dlp GUI Wrapper — графическая оболочка для популярного инструмента командной строки yt-dlp, который предназначен для загрузки мультимедийного контента с различных онлайн-источников. Данный интерфейс упрощает скачивание видео и аудио для пользователей без технических навыков. Стоит учитывать, что приложение скачивает только одно видео за раз.
Программа позволяет загружать контент с большого числа веб-сайтов, извлекать аудиодорожеки, работать с прямыми трансляциями, плейлистами, субтитрами и другими функциями yt-dlp. Приложение не требует установки и запускается без предварительной настройки. При первом использовании нужно установить FFmpeg и выбрать одну из трех схем скачивания: стандартную, для телевизионного контента или только аудио.
Список основных возможностей Zagruz - yt-dlp GUI Wrapper:
-
Предоставляет графический интерфейс для загрузки мультимедийного контента.
-
Дает возможность скачивать видео, аудио и прямые трансляции.
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Поддерживает более тысячи сайтов, включая YouTube и другие источники.
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Помогает извлекать субтитрі и работать с плейлистами.
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Наглядно отображает процесс загрузки контента.
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Не требует установки, работает как портативное приложение.
-
Интегрируется с FFmpeg для работы с различными форматами.
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