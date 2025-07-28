Zagruz - yt-dlp GUI Wrapper — графическая оболочка для популярного инструмента командной строки yt-dlp, который предназначен для загрузки мультимедийного контента с различных онлайн-источников. Данный интерфейс упрощает скачивание видео и аудио для пользователей без технических навыков. Стоит учитывать, что приложение скачивает только одно видео за раз.

Программа позволяет загружать контент с большого числа веб-сайтов, извлекать аудиодорожеки, работать с прямыми трансляциями, плейлистами, субтитрами и другими функциями yt-dlp. Приложение не требует установки и запускается без предварительной настройки. При первом использовании нужно установить FFmpeg и выбрать одну из трех схем скачивания: стандартную, для телевизионного контента или только аудио.

Список основных возможностей Zagruz - yt-dlp GUI Wrapper: