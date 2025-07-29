Ice Ledger для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $399
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.1.534 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бухгалтерия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:60.35 Мб
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Ice Ledger — программное обеспечение для бухгалтерского учета на малых и средних предприятий, разработаное для комплексного управления финансовыми и учетными процессами компании, такими как работа с клиентами, поставщиками, заказами, счетами, запасами, платежами и отчетностью. Является универсальным инструментом для ведения деловой документации и финансового анализа.

Программа поддерживает многовалютные операции, работает с несколькими банковскими счетами, автоматизирует расчет налогов (включая НДС), формирует стандартные бухгалтерские документы и отчеты. Также поддерживает терминалы электронных точек продаж (EPOS), что упрощает обработку транзакций и обеспечивает актуальность данных в бухгалтерском учете. Система может быть использована в офисной и в торговой среде, предлагает гибкость и масштабируемость в соответствии с потребностями бизнеса.

Список основных возможностей Ice Ledger:

  • Предоставляет комплексный учет клиентов, заказов, счетов-фактур, поставок и покупок.
  • Позволяет управлять остатками на складе и отслеживать движения товаров.
  • Работает с многовалютными операциями и несколькими банковскими счетами.
  • Помогает вести учет поступлений, рассчитывать налоги, создавать финансовые и бухгалтерские отчеты.
  • Интегрируется с терминалами EPOS  и обеспечивает актуальность данных.
  • предусмотрена возможность клонирования данных компании для тестирования или обучения.
  • Гибкая ссистема настройки финансовых операций в соответствии с требованиями бизнеса.
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