Ice Ledger — программное обеспечение для бухгалтерского учета на малых и средних предприятий, разработаное для комплексного управления финансовыми и учетными процессами компании, такими как работа с клиентами, поставщиками, заказами, счетами, запасами, платежами и отчетностью. Является универсальным инструментом для ведения деловой документации и финансового анализа.

Программа поддерживает многовалютные операции, работает с несколькими банковскими счетами, автоматизирует расчет налогов (включая НДС), формирует стандартные бухгалтерские документы и отчеты. Также поддерживает терминалы электронных точек продаж (EPOS), что упрощает обработку транзакций и обеспечивает актуальность данных в бухгалтерском учете. Система может быть использована в офисной и в торговой среде, предлагает гибкость и масштабируемость в соответствии с потребностями бизнеса.

Список основных возможностей Ice Ledger: