Ice Ledger для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $399
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1.534 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|1T Solutions Ltd
|Категория:
|Бухгалтерия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|60.35 Мб
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Ice Ledger — программное обеспечение для бухгалтерского учета на малых и средних предприятий, разработаное для комплексного управления финансовыми и учетными процессами компании, такими как работа с клиентами, поставщиками, заказами, счетами, запасами, платежами и отчетностью. Является универсальным инструментом для ведения деловой документации и финансового анализа.
Программа поддерживает многовалютные операции, работает с несколькими банковскими счетами, автоматизирует расчет налогов (включая НДС), формирует стандартные бухгалтерские документы и отчеты. Также поддерживает терминалы электронных точек продаж (EPOS), что упрощает обработку транзакций и обеспечивает актуальность данных в бухгалтерском учете. Система может быть использована в офисной и в торговой среде, предлагает гибкость и масштабируемость в соответствии с потребностями бизнеса.
Список основных возможностей Ice Ledger:
- Предоставляет комплексный учет клиентов, заказов, счетов-фактур, поставок и покупок.
- Позволяет управлять остатками на складе и отслеживать движения товаров.
- Работает с многовалютными операциями и несколькими банковскими счетами.
- Помогает вести учет поступлений, рассчитывать налоги, создавать финансовые и бухгалтерские отчеты.
- Интегрируется с терминалами EPOS и обеспечивает актуальность данных.
- предусмотрена возможность клонирования данных компании для тестирования или обучения.
- Гибкая ссистема настройки финансовых операций в соответствии с требованиями бизнеса.
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Admin
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