Audify Player для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25.03 Мб
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Audify Player — музыкальный плеер с рядом вспомогательных функций для управления музыкальной библиотекой. Помогает легко организовывать, воспроизводить и персонализировать музыкальный контент на телефоне, поддерживает работу с локальными аудиофайлами, с возможностью фильтрации по: альбомам, жанрам, исполнителям и папкам.

В приложении предусмотрена возможность отображения текстов песен, гибкая система управления пользовательским интерфейсом, функция поиска, доступен встроенный эквалайзер, с помощью которого можно адаптировать звук под предпочтения пользователя. Также можно создавать плейлисты, запускать воспроизведение в последовательном или случайном режиме или использовать любые композиции в качестве мелодии звонка. 

Список основных возможностей Audify Player:

  • Отображает тексты песен во время воспроизведения музыки.

  • Поддерживает последовательный и случайный режимы воспроизведения.

  • Дает возможность сортировать музыку по исполнителям, альбомам, жанрам и папкам.

  • Помогает управлять пользовательскими плейлистами и использовать функцию поиска.

  • Позволяет управлять элементами интерфейса и настраивать внешний вид приложения.

  • Предоставляет втроенный эквалайзера с разнообразными настройками звука.

  • Эффект плавного увеличения/уменьшения громкости при начале и окончании трека.

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