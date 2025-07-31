Audify Player — музыкальный плеер с рядом вспомогательных функций для управления музыкальной библиотекой. Помогает легко организовывать, воспроизводить и персонализировать музыкальный контент на телефоне, поддерживает работу с локальными аудиофайлами, с возможностью фильтрации по: альбомам, жанрам, исполнителям и папкам.

В приложении предусмотрена возможность отображения текстов песен, гибкая система управления пользовательским интерфейсом, функция поиска, доступен встроенный эквалайзер, с помощью которого можно адаптировать звук под предпочтения пользователя. Также можно создавать плейлисты, запускать воспроизведение в последовательном или случайном режиме или использовать любые композиции в качестве мелодии звонка.

Список основных возможностей Audify Player: