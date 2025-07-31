Audify Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vmons
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25.03 Мб
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Audify Player — музыкальный плеер с рядом вспомогательных функций для управления музыкальной библиотекой. Помогает легко организовывать, воспроизводить и персонализировать музыкальный контент на телефоне, поддерживает работу с локальными аудиофайлами, с возможностью фильтрации по: альбомам, жанрам, исполнителям и папкам.
В приложении предусмотрена возможность отображения текстов песен, гибкая система управления пользовательским интерфейсом, функция поиска, доступен встроенный эквалайзер, с помощью которого можно адаптировать звук под предпочтения пользователя. Также можно создавать плейлисты, запускать воспроизведение в последовательном или случайном режиме или использовать любые композиции в качестве мелодии звонка.
Список основных возможностей Audify Player:
-
Отображает тексты песен во время воспроизведения музыки.
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Поддерживает последовательный и случайный режимы воспроизведения.
-
Дает возможность сортировать музыку по исполнителям, альбомам, жанрам и папкам.
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Помогает управлять пользовательскими плейлистами и использовать функцию поиска.
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Позволяет управлять элементами интерфейса и настраивать внешний вид приложения.
-
Предоставляет втроенный эквалайзера с разнообразными настройками звука.
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Эффект плавного увеличения/уменьшения громкости при начале и окончании трека.
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