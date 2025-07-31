Voice Recorder — приложение для записи звука, предоставляет удобный способ захвата и хранения аудиофайлов, поддерживает неограниченное количество записей и отличается функциональностью. Записи можно легко передавать на компьютер через USB-подключение и по Wi-Fi. Подходит для записи встреч, лекций, напоминаний, голосовых заметок, интервью и других ситуаций, где требуется быстро и без лишних настроек сохранить звуковую информацию.

Программа дает возможность управлять списком записей, переименовывать файлы, делиться ими через сторонние приложения или мессенджеры. Также поддерживаются функции перемотки назад и вперёд, присутствуют визуальные элементы управления в виде стилизованных кассетных дек, из которых можно выбрать одну из 16 тем оформления.

Список основных возможностей Voice Recorder: