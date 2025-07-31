Voice Recorder для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
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Размер:6.39 Мб
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Voice Recorder — приложение для записи звука, предоставляет удобный способ захвата и хранения аудиофайлов, поддерживает неограниченное количество записей и отличается функциональностью. Записи можно легко передавать на компьютер через USB-подключение и по Wi-Fi. Подходит для записи встреч, лекций, напоминаний, голосовых заметок, интервью и других ситуаций, где требуется быстро и без лишних настроек сохранить звуковую информацию.

Программа дает возможность управлять списком записей, переименовывать файлы, делиться ими через сторонние приложения или мессенджеры. Также поддерживаются функции перемотки назад и вперёд, присутствуют визуальные элементы управления в виде стилизованных кассетных дек, из которых можно выбрать одну из 16 тем оформления. 

Список основных возможностей Voice Recorder:

  • Поддерживает неограниченное количество записей при наличии свободной памяти.

  • Предусмотрена передача записей через USB или Wi-Fi (синхронизация с ПК).

  • Позволяет управлять файлами: переименовывать, делиться через другие приложения.

  • Предосталяет функцию быстрой перемотки вперёд и назад при прослушивании.

  • Предлагает 16 вариантов оформления кассет и интерфейса.

  • Может работать в фоновом режиме и без подключении к сети.

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