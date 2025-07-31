Voice Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|j labs
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.39 Мб
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Voice Recorder — приложение для записи звука, предоставляет удобный способ захвата и хранения аудиофайлов, поддерживает неограниченное количество записей и отличается функциональностью. Записи можно легко передавать на компьютер через USB-подключение и по Wi-Fi. Подходит для записи встреч, лекций, напоминаний, голосовых заметок, интервью и других ситуаций, где требуется быстро и без лишних настроек сохранить звуковую информацию.
Программа дает возможность управлять списком записей, переименовывать файлы, делиться ими через сторонние приложения или мессенджеры. Также поддерживаются функции перемотки назад и вперёд, присутствуют визуальные элементы управления в виде стилизованных кассетных дек, из которых можно выбрать одну из 16 тем оформления.
Список основных возможностей Voice Recorder:
-
Поддерживает неограниченное количество записей при наличии свободной памяти.
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Предусмотрена передача записей через USB или Wi-Fi (синхронизация с ПК).
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Позволяет управлять файлами: переименовывать, делиться через другие приложения.
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Предосталяет функцию быстрой перемотки вперёд и назад при прослушивании.
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Предлагает 16 вариантов оформления кассет и интерфейса.
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Может работать в фоновом режиме и без подключении к сети.
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