YouDJ Mixer — приложение для цифрового микширования аудио, предоставляет базовый, но функциональный диджейский инструментарий. Подходит для начинающих пользователей в области цифрового диджеинга, простой интерфейс позволяет быстро освоить основы микширования через стандартную структуру диджейского пульта с двумя виртуальными деками и центральным микшером.

Содержит такие функции, как автоматическое выравнивание ритма, блокировка тональности, метки быстрого доступа, поддержка скретчинга, сэмплер с предустановленным набором аудиофрагментов и эффектов, которые можно комбинировать в процессе проигрывания.

Приложение позволяет работать с аудиофайлами в формате MP3, применять различные эффекты, выстраивать петли, синхронизировать биты и использовать элементы управления, характерные для аналоговых диджейских установок. Встроенная библиотека звуков и сэмплов, дает возможность сразу приступить к созданию миксов, не подключая сторонние источники.

Список основных возможностей YouDJ Mixer: