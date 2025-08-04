YouDJ Mixer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|30.04 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|YOUDJ
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45.84 Мб
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YouDJ Mixer — приложение для цифрового микширования аудио, предоставляет базовый, но функциональный диджейский инструментарий. Подходит для начинающих пользователей в области цифрового диджеинга, простой интерфейс позволяет быстро освоить основы микширования через стандартную структуру диджейского пульта с двумя виртуальными деками и центральным микшером.
Содержит такие функции, как автоматическое выравнивание ритма, блокировка тональности, метки быстрого доступа, поддержка скретчинга, сэмплер с предустановленным набором аудиофрагментов и эффектов, которые можно комбинировать в процессе проигрывания.
Приложение позволяет работать с аудиофайлами в формате MP3, применять различные эффекты, выстраивать петли, синхронизировать биты и использовать элементы управления, характерные для аналоговых диджейских установок. Встроенная библиотека звуков и сэмплов, дает возможность сразу приступить к созданию миксов, не подключая сторонние источники.
Список основных возможностей YouDJ Mixer:
- Предоставляет виртуальный диджейский пульт с двумя деками и центральным микшером.
- Содержит предустановленную коллекцию аудиотреков для немедленного использования.
- Предлагает инструменты синхронизации темпа и автоматическое выравнивание битов.
- Поддерживает скретчинг и воспроизведение винилового звука.
- Содержит сэмплер с 80 звуками и панелью эффектов.
- Поддерживает воспроизведение локальных MP3-файлов.
- Предоставляет визуальные петли и возможность циклического воспроизведения фрагментов.
- Минимальные системные требования и кроссплатформенная совместимость.
- Простой интерфейс, подходит для пользователей без технического опыта.
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