YouDJ Mixer для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:30.04 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45.84 Мб
СКАЧАТЬ
YouDJ Mixer скриншот № 2
YouDJ Mixer скриншот № 3
YouDJ Mixer скриншот № 4

YouDJ Mixer — приложение для цифрового микширования аудио, предоставляет базовый, но функциональный диджейский инструментарий. Подходит для начинающих пользователей в области цифрового диджеинга, простой интерфейс позволяет быстро освоить основы микширования через стандартную структуру диджейского пульта с двумя виртуальными деками и центральным микшером.

Содержит такие функции, как автоматическое выравнивание ритма, блокировка тональности, метки быстрого доступа, поддержка скретчинга, сэмплер с предустановленным набором аудиофрагментов и эффектов, которые можно комбинировать в процессе проигрывания.

Приложение позволяет работать с аудиофайлами в формате MP3, применять различные эффекты, выстраивать петли, синхронизировать биты и использовать элементы управления, характерные для аналоговых диджейских установок. Встроенная библиотека звуков и сэмплов, дает возможность сразу приступить к созданию миксов, не подключая сторонние источники.

Список основных возможностей YouDJ Mixer:

  • Предоставляет виртуальный диджейский пульт с двумя деками и центральным микшером.
  • Содержит предустановленную коллекцию аудиотреков для немедленного использования.
  • Предлагает инструменты синхронизации темпа и автоматическое выравнивание битов.
  • Поддерживает скретчинг и воспроизведение винилового звука.
  • Содержит сэмплер с 80 звуками и панелью эффектов.
  • Поддерживает воспроизведение локальных MP3-файлов.
  • Предоставляет визуальные петли и возможность циклического воспроизведения фрагментов.
  • Минимальные системные требования и кроссплатформенная совместимость.
  • Простой интерфейс, подходит для пользователей без технического опыта.
ТОП-сегодня раздела "Музыка"
 

скачать SongsterrSongsterr 5.25.0

Отличное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое предоставляет...

скачать Simply Piano by JoyTunesSimply Piano by JoyTunes 7.28.0

Мобильное Android-приложение для быстрого и легкого изучения фортепиано - от чтения нот до...

скачать Guitar TunaGuitar Tuna 7.54.0

GuitarTuna – удобный тюнер для настройки струнных инструментов. Поддерживаются акустическая...

скачать Радио СССРРадио СССР 4.2

Радио СССР - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое было разработано как символ дружбы ВСЕХ стран бывшего СССР...

скачать My PianoMy Piano 4.4

My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино,...

скачать Бас-тюнерБас-тюнер 1.7.7

Бесплатный тюнер для бас-гитары, благодаря которому как новичок, так и профессионал...

Отзывы о программе YouDJ Mixer

Admin

Отзывов о программе YouDJ Mixer 30.04 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв