Relaxing Music — приложение для воспроизведения расслабляющих мелодий и звуков, которые способствуют снижению стресса, улучшению сна, концентрации и общему восстановлению эмоционального состояния. Программа содержит обширную коллекцию аудиотреков и звуков природы, которые можно прослушивать в любое время — во время сна, медитации, занятий йогой, чтения или отдыха. Приложение подходит как для взрослых, так и для детей, включая младенцев, помогает создать спокойную атмосферу и минимизировать воздействие внешнего шума.

Пользователи также могут создавать собственные звуковые миксы, комбинировать музыку релаксации с естественными звуками — пением птиц, шумом ветра, дождем, вечерними звуками и другими природными эффектами. Все аудиозаписи представлены в высоком качестве, программа работает без подключения к интернету. Есть функция фонового воспроизведения, работы в автоматическом режиме и настройки таймера для автоматического отключения звука через определенный промежуток времени.

Список основных возможностей Relaxing Music: