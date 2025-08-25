Timbro Piano для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|16.9.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Timbro
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74.15 Мб
|СКАЧАТЬ
Timbro – приложение для обучения игре на пианино для начинающих и опытных музыкантов, содержит структурированные уроки, интерактивные упражнения и современные технологии обратной связи, что делает процесс освоения инструмента понятным и системным. Подходит для цифрового и акустического пианино.
Приложение прорабатывает все этапы обучения: от знакомства с клавиатурой и постановкой рук до освоения гамм, аккордов, арпеджио и исполнения сложных произведений. Помогает формировать технические навыки, развить слух, научиться играть на слух, изучить нотную запись и основы музыкальной теории. Для каждого уровня предусмотрены адаптированные программы занятий, что дает возможность осваивать материал в собственном темпе и отслеживать прогресс.
Основные возможности Timbro:
- Содержит уроки для разных уровней подготовки: от новичка до продвинутого музыканта.
- Оснащено интерактивной виртуальной клавиатурой для занятий без инструмента.
- Предлагает подробные разборы произведений и пошаговое обучение мелодиям.
- Упрощает освоение гамм, арпеджио и упражнений для развития техники.
- Помогает изучить ноты, аккорды и аккордовые последовательности.
- Содержит нотные записи и фортепианную нотацию для закрепления материала.
- Способствует развитию слуха с помощью специальных тренировок.
- Содержит обширную библиотеку упражнений для регулярной практики.
- Поддерживает как цифровые, так и акустические пианино.
- Отслеживает прогресс и фиксирует достижений пользователя.
