Timbro – приложение для обучения игре на пианино для начинающих и опытных музыкантов, содержит структурированные уроки, интерактивные упражнения и современные технологии обратной связи, что делает процесс освоения инструмента понятным и системным. Подходит для цифрового и акустического пианино.

Приложение прорабатывает все этапы обучения: от знакомства с клавиатурой и постановкой рук до освоения гамм, аккордов, арпеджио и исполнения сложных произведений. Помогает формировать технические навыки, развить слух, научиться играть на слух, изучить нотную запись и основы музыкальной теории. Для каждого уровня предусмотрены адаптированные программы занятий, что дает возможность осваивать материал в собственном темпе и отслеживать прогресс.

Основные возможности Timbro: