Timbro Piano для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:16.9.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:74.15 Мб
СКАЧАТЬ
Timbro Piano скриншот № 1
Timbro Piano скриншот № 2
Timbro Piano скриншот № 3
Timbro Piano скриншот № 4

Timbro – приложение для обучения игре на пианино для начинающих и опытных музыкантов, содержит  структурированные уроки, интерактивные упражнения и современные технологии обратной связи, что делает процесс освоения инструмента понятным и системным. Подходит для цифрового и акустического пианино.

Приложение прорабатывает все этапы обучения: от знакомства с клавиатурой и постановкой рук до освоения гамм, аккордов, арпеджио и исполнения сложных произведений. Помогает формировать технические навыки, развить слух, научиться играть на слух, изучить нотную запись и основы музыкальной теории. Для каждого уровня предусмотрены адаптированные программы занятий, что дает возможность осваивать материал в собственном темпе и отслеживать прогресс.

Основные возможности Timbro:

  • Содержит уроки для разных уровней подготовки: от новичка до продвинутого музыканта.
  • Оснащено интерактивной виртуальной клавиатурой для занятий без инструмента.
  • Предлагает подробные разборы произведений и пошаговое обучение мелодиям.
  • Упрощает освоение гамм, арпеджио и упражнений для развития техники.
  • Помогает изучить ноты, аккорды и аккордовые последовательности.
  • Содержит нотные записи и фортепианную нотацию для закрепления материала.
  • Способствует развитию слуха с помощью специальных тренировок.
  • Содержит обширную библиотеку упражнений для регулярной практики.
  • Поддерживает как цифровые, так и акустические пианино.
  • Отслеживает прогресс и фиксирует достижений пользователя.
ТОП-сегодня раздела "Музыка"
 

скачать Guitar TunaGuitar Tuna 7.54.0

GuitarTuna – удобный тюнер для настройки струнных инструментов. Поддерживаются акустическая...

скачать Relaxing Music: Sleep SoundsRelaxing Music: Sleep Sounds 12.0

Приложение с коллекцией расслабляющих мелодий и звуков природы для улучшения сна,...

скачать SongsterrSongsterr 5.25.0

Отличное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое предоставляет...

скачать Радио СССРРадио СССР 4.2

Радио СССР - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое было разработано как символ дружбы ВСЕХ стран бывшего СССР...

скачать StarMakerStarMaker 7.7.4

Настоящее онлайн караоке для мобильных Android-устройств, в котором можно выбрать для...

скачать Yousician для укулелеYousician для укулеле 4.67.0

Обучающее музыкальное приложение для Android-смартфонов, благодаря которому можно разучить...

Отзывы о программе Timbro Piano

Admin

Отзывов о программе Timbro Piano 16.9.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв