Animals Ringtones — коллекция звуков животных для установки в качестве рингтонов, уведомлений или сигналов будильника. В базе программы собрано более 190 аудиофайлов высокого качества: голоса домашних и диких животных со всего мира. Пользователь может выбрать, например, рёв льва, пение петуха, мычание коровы, мурлыканье кошки или другие звуки, чтобы персонализировать свой телефон.

Приложение дает возможность установить выбранный звук как основной рингтон, мелодию для конкретного контакта, уведомление для мессенджеров или сигнал будильника. Для удобства предусмотрена интеграция с популярными сервисами обмена сообщениями, включая WhatsApp, Messenger, Line и Viber.

Список основных возможностей Animals Ringtones: