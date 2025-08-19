Lullaby for Babies для Android
Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Английский
Dream_Studio
Здоровье
Lullaby for Babies — приложение для родителей, которые хотят помочь малышам быстрее заснуть, содержит подборку классических колыбельных песен и звуков природы, расслабляющих и успокаивающих детей младшего возраста и младенцев. В коллекции есть различные мелодии: от известных детских песен до спокойных звуков волн и пения птиц. Родители могут выбрать наиболее подходящий вариант для конкретной ситуации и с учетом предпочтений ребенка.
Также предусмотрены функция таймера, с помощью которой можно указать время воспроизведения, после которого музыка автоматически отключится и режим слайд-шоу, когда треки воспроизводятся последовательно. Приложение может работать в фоновом режиме, что делает его безопасным: экран устройства можно заблокировать или оставить включенным с безопасного расстояния от ребенка.
Список основных возможностей Lullaby for Babies:
- Содержит коллекцию колыбельных песен и звуков природы.
- Обеспечивает высокое качество всех аудиозаписей.
- Оснащно функцией автоматического выключения по таймеру.
- Работает в режиме слайд-шоу при последовательном воспроизведении треков.
- Может работать в фоновом режиме с выключеним экраном.
- Бесплатный доступ ко всему функционалу.
