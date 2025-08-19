Lullaby for Babies — приложение для родителей, которые хотят помочь малышам быстрее заснуть, содержит подборку классических колыбельных песен и звуков природы, расслабляющих и успокаивающих детей младшего возраста и младенцев. В коллекции есть различные мелодии: от известных детских песен до спокойных звуков волн и пения птиц. Родители могут выбрать наиболее подходящий вариант для конкретной ситуации и с учетом предпочтений ребенка.

Также предусмотрены функция таймера, с помощью которой можно указать время воспроизведения, после которого музыка автоматически отключится и режим слайд-шоу, когда треки воспроизводятся последовательно. Приложение может работать в фоновом режиме, что делает его безопасным: экран устройства можно заблокировать или оставить включенным с безопасного расстояния от ребенка.

Список основных возможностей Lullaby for Babies: