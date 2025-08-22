SmPlan:ToDo List — приложение для планирования дел и управления ежедневными задачами, помогает организовать расписание и отслеживать намеченные цели. Поддерживает создание списков и группировку задач по категориям. Для каждой задачи пользователь может задать дату и время выполнения, добавить напоминание, установить повторение через интервалы или создавать несколько задач одновременно при вводе данных построчно.

Программа легко интегрируется с Google Tasks, что обеспечивает синхронизацию данных и доступ к ним с разных устройств. Виджет быстрого доступа дает возможность просматривать предстоящие дела с главного экрана устройства.

Список основных возможностей SmPlan:ToDo List :