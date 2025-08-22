SmPlan:ToDo List для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.62 Мб
СКАЧАТЬ
SmPlan:ToDo List скриншот № 1
SmPlan:ToDo List скриншот № 2
SmPlan:ToDo List скриншот № 3
SmPlan:ToDo List скриншот № 4

SmPlan:ToDo List — приложение для планирования дел и управления ежедневными задачами, помогает организовать расписание и отслеживать намеченные цели. Поддерживает создание списков и группировку задач по категориям. Для каждой задачи пользователь может задать дату и время выполнения, добавить напоминание, установить повторение через интервалы или создавать несколько задач одновременно при вводе данных построчно.

Программа легко интегрируется с Google Tasks, что обеспечивает синхронизацию данных и доступ к ним с разных устройств. Виджет быстрого доступа дает возможность просматривать предстоящие дела с главного экрана устройства. 

Список основных возможностей SmPlan:ToDo List :

  • Помогает управлять повседневными задачами и планировать расписание.

  • Синхронизируется с Google Tasks для работы на разных устройствах.

  • Дает возможность создавать несколько задач одновременно построчно.

  • Напоминает о каждой задаче с возможностью выбора мелодии.

  • Поддерживает повторяющиеся события (дни, недели, месяцы, часы).

  • Оснащено виджетом для быстрого доступа к задачам с главного экрана.

ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать WeNoteWeNote 6.33

Простой и удобный в использовании блокнот для Android-устройств, который можно использовать...

скачать Google ЧасыGoogle Часы 7.14 (771143455)

В простом и удобном интерфейсе данных часов вы найдете все необходимые функции. Таймер,...

скачать Запоминатор - напоминалкаЗапоминатор - напоминалка 6.54

Бесплатное Android-приложение для напоминания пользователю о различных событиях, с четырьмя...

скачать BZ Напоминания и Дни РожденияBZ Напоминания и Дни Рождения 3.7.2

BZ Напоминания и Дни Рождения – простая напоминалка подскажет в нужный момент о списке...

скачать HizoHizo 1.16.0

Приложение для создания и отслеживания привычек с простым и понятным интерфейсом....

скачать График сменГрафик смен 8.2.9

Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

Отзывы о программе SmPlan:ToDo List

Admin

Отзывов о программе SmPlan:ToDo List 2.3.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв