SmPlan:ToDo List для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|tact
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.62 Мб
|СКАЧАТЬ
SmPlan:ToDo List — приложение для планирования дел и управления ежедневными задачами, помогает организовать расписание и отслеживать намеченные цели. Поддерживает создание списков и группировку задач по категориям. Для каждой задачи пользователь может задать дату и время выполнения, добавить напоминание, установить повторение через интервалы или создавать несколько задач одновременно при вводе данных построчно.
Программа легко интегрируется с Google Tasks, что обеспечивает синхронизацию данных и доступ к ним с разных устройств. Виджет быстрого доступа дает возможность просматривать предстоящие дела с главного экрана устройства.
Список основных возможностей SmPlan:ToDo List :
-
Помогает управлять повседневными задачами и планировать расписание.
-
Синхронизируется с Google Tasks для работы на разных устройствах.
-
Дает возможность создавать несколько задач одновременно построчно.
-
Напоминает о каждой задаче с возможностью выбора мелодии.
-
Поддерживает повторяющиеся события (дни, недели, месяцы, часы).
-
Оснащено виджетом для быстрого доступа к задачам с главного экрана.
Простой и удобный в использовании блокнот для Android-устройств, который можно использовать...
В простом и удобном интерфейсе данных часов вы найдете все необходимые функции. Таймер,...
Запоминатор - напоминалка 6.54
Бесплатное Android-приложение для напоминания пользователю о различных событиях, с четырьмя...
BZ Напоминания и Дни Рождения 3.7.2
BZ Напоминания и Дни Рождения – простая напоминалка подскажет в нужный момент о списке...
Приложение для создания и отслеживания привычек с простым и понятным интерфейсом....
Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Отзывы о программе SmPlan:ToDo List
Admin
Отзывов о программе SmPlan:ToDo List 2.3.7 пока нет, можете добавить...