UnGoogled Chromium – веб-браузер на основе открытого проекта Chromium, полностью лишённый интеграции с сервисами Google и элементов телеметрии. Предоставляет пользователю привычный опыт работы, близкий к Google Chrome, при этом обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности и контроля над персональными данными.

В UnGoogled Chromium отсутствуют встроенные механизмы синхронизации аккаунта Google, автоматические запросы к сервисам корпорации и встроенные инструменты для рекламы. Пользователь сам выбирает поисковый движок и может гибко настраивать рабочее окружение под свои потребности.

Браузер поддерживает все современные веб-стандарты, работает с расширениями, несколькими профилями и актуальными нововведениями в интерфейсе. При этом он лишён встроенной зависимости от сервисов Google, что делает его привлекательным для тех, кто ценит прозрачность работы программного обеспечения и предпочитает минимальное вмешательство со стороны разработчиков.

Список основных возможностей UnGoogled Chromium: