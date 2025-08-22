Программы для Windows » Интернет » Браузеры » UnGoogled Chromium 139.0.7258.138-1

UnGoogled Chromium – веб-браузер на основе открытого проекта Chromium, полностью лишённый интеграции с сервисами Google и элементов телеметрии. Предоставляет пользователю привычный опыт работы, близкий к Google Chrome, при этом обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности и контроля над персональными данными.

В UnGoogled Chromium отсутствуют встроенные механизмы синхронизации аккаунта Google, автоматические запросы к сервисам корпорации и встроенные инструменты для рекламы. Пользователь сам выбирает поисковый движок и может гибко настраивать рабочее окружение под свои потребности.

Браузер поддерживает все современные веб-стандарты, работает с расширениями, несколькими профилями и актуальными нововведениями в интерфейсе. При этом он лишён встроенной зависимости от сервисов Google, что делает его привлекательным для тех, кто ценит прозрачность работы программного обеспечения и предпочитает минимальное вмешательство со стороны разработчиков.

Список основных возможностей UnGoogled Chromium:

  • Полностью совместим с проектом Chromium и поддерживает большинство расширений, доступных для Chrome.
  • Поддерживает несколько профилей пользователей и современные UI-эксперименты Chromium.
  • Отсутствуют встроенные элементы телеметрии и автоматические запросы к сервисам Google.
  • Сохранены интерфейс и привычная логика работы Chrome.
  • Предоставляет возможность самостоятельного выбора поисковой системы по умолчанию.
  • Отсутствует интеграция с аккаунтом Google и связанными функциями синхронизации.
  • Ориентирован на пользователей, которым важна конфиденциальность и контроль над данными.
