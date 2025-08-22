UnGoogled Chromium для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|139.0.7258.138-1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Eloston
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|725 Кб
|СКАЧАТЬ
UnGoogled Chromium – веб-браузер на основе открытого проекта Chromium, полностью лишённый интеграции с сервисами Google и элементов телеметрии. Предоставляет пользователю привычный опыт работы, близкий к Google Chrome, при этом обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности и контроля над персональными данными.
В UnGoogled Chromium отсутствуют встроенные механизмы синхронизации аккаунта Google, автоматические запросы к сервисам корпорации и встроенные инструменты для рекламы. Пользователь сам выбирает поисковый движок и может гибко настраивать рабочее окружение под свои потребности.
Браузер поддерживает все современные веб-стандарты, работает с расширениями, несколькими профилями и актуальными нововведениями в интерфейсе. При этом он лишён встроенной зависимости от сервисов Google, что делает его привлекательным для тех, кто ценит прозрачность работы программного обеспечения и предпочитает минимальное вмешательство со стороны разработчиков.
Список основных возможностей UnGoogled Chromium:
- Полностью совместим с проектом Chromium и поддерживает большинство расширений, доступных для Chrome.
- Поддерживает несколько профилей пользователей и современные UI-эксперименты Chromium.
- Отсутствуют встроенные элементы телеметрии и автоматические запросы к сервисам Google.
- Сохранены интерфейс и привычная логика работы Chrome.
- Предоставляет возможность самостоятельного выбора поисковой системы по умолчанию.
- Отсутствует интеграция с аккаунтом Google и связанными функциями синхронизации.
- Ориентирован на пользователей, которым важна конфиденциальность и контроль над данными.
