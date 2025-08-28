Stellar File Eraser для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $34.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.0.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11.66 Мб
СКАЧАТЬ
Stellar File Eraser скриншот № 1
Stellar File Eraser скриншот № 2
Stellar File Eraser скриншот № 3

Stellar File Eraser – утилита для полного и безвозвратного удаления данных, исключает возможность восстановления файлов даже при использовании специализированных утилит, что особенно важно в случаях, когда необходимо обеспечить конфиденциальность или предотвратить доступ к информации. Поддерживает удаление отдельных файлов, папок, уже стертых данных с дисков, а также следов работы системы, приложений и браузеров.

Интерфейс простой и интуитивно понятный: достаточно выбрать объекты для удаления или использовать встроенную функцию поиска. Приложение также дает возможность планировать задачи и задавать автоматическое удаление по расписанию. Утилита будет полезна для защиты персональной информации, очистки корпоративных устройств перед передачей или продажей, так как значительно снижает риски несанкционированного доступа к информации и обеспечивает надежную защиту.

Основные возможности Stellar File Eraser:

  • Безвозвратно удаляет файлы и папки с жесткого диска компьютера.
  • Полностью очищает данные приложений и системные журналы.
  • Удаляет следы активности браузеров (история, кэш, cookies).
  • Очищает пространство на диске и исключает восстановление ранее удалённых данных.
  • Оснащена поиском объектов по имени и местоположению.
  • Дает возможность планировать задачи по удалению данных по расписанию.
  • Простой и понятный интерфейс, доступный для пользователей без технической подготовки.
ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"
 

скачать CCleanerCCleaner 6.38.11537

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...

скачать Revo Uninstaller FreeRevo Uninstaller Free 2.6.0

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной...

скачать USB Disk Storage Format ToolUSB Disk Storage Format Tool 6.1

Простая в использовании утилита, предназначенная для форматирования USB флэш-накопителей,...

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 6.38.11537

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...

скачать WizTreeWizTree 4.20

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...

скачать Wise Disk CleanerWise Disk Cleaner 11.2.6.846

Wise Disk Cleaner - инструмент для полной очистки жестких дисков от скопившегося системного...

Отзывы о программе Stellar File Eraser

Admin

Отзывов о программе Stellar File Eraser 5.0.0.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв