Stellar File Eraser для Windows
5.00/5 голосов - 1
Условно-бесплатная | Цена: $34.99
функциональные ограничения
5.0.0.8
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Английский
Stellar Information Technology Pvt. Ltd.
Очистка диска
1 / 1
11.66 Мб
Stellar File Eraser – утилита для полного и безвозвратного удаления данных, исключает возможность восстановления файлов даже при использовании специализированных утилит, что особенно важно в случаях, когда необходимо обеспечить конфиденциальность или предотвратить доступ к информации. Поддерживает удаление отдельных файлов, папок, уже стертых данных с дисков, а также следов работы системы, приложений и браузеров.
Интерфейс простой и интуитивно понятный: достаточно выбрать объекты для удаления или использовать встроенную функцию поиска. Приложение также дает возможность планировать задачи и задавать автоматическое удаление по расписанию. Утилита будет полезна для защиты персональной информации, очистки корпоративных устройств перед передачей или продажей, так как значительно снижает риски несанкционированного доступа к информации и обеспечивает надежную защиту.
Основные возможности Stellar File Eraser:
- Безвозвратно удаляет файлы и папки с жесткого диска компьютера.
- Полностью очищает данные приложений и системные журналы.
- Удаляет следы активности браузеров (история, кэш, cookies).
- Очищает пространство на диске и исключает восстановление ранее удалённых данных.
- Оснащена поиском объектов по имени и местоположению.
- Дает возможность планировать задачи по удалению данных по расписанию.
- Простой и понятный интерфейс, доступный для пользователей без технической подготовки.
