Stellar File Eraser – утилита для полного и безвозвратного удаления данных, исключает возможность восстановления файлов даже при использовании специализированных утилит, что особенно важно в случаях, когда необходимо обеспечить конфиденциальность или предотвратить доступ к информации. Поддерживает удаление отдельных файлов, папок, уже стертых данных с дисков, а также следов работы системы, приложений и браузеров.

Интерфейс простой и интуитивно понятный: достаточно выбрать объекты для удаления или использовать встроенную функцию поиска. Приложение также дает возможность планировать задачи и задавать автоматическое удаление по расписанию. Утилита будет полезна для защиты персональной информации, очистки корпоративных устройств перед передачей или продажей, так как значительно снижает риски несанкционированного доступа к информации и обеспечивает надежную защиту.

Основные возможности Stellar File Eraser: