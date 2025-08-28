WaterDo – приложение для организации личных задач и планирования дел, упрощает составление списка дел и делает его более наглядным и удобным для пользователя. Предлагает необычное представление задач в виде интерактивных элементов, что дает возможность визуально контролировать прогресс и легко управлять своими делами.

В программе можно делать заметки, устанавливать напоминания и вести ежедневный список задач, просматривать выполненные пункты и уделять внимание наиболее приоритетным задачам. Также пользователи могут отслеживать выполненные задачи и общий прогресс, анализировать свою продуктивность, чтобы составить более эффективный рабочий график.

Основные возможности WaterDo: