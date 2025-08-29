Computer Eyes Safety для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BloodAlibi
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|58.32 Мб
|СКАЧАТЬ
Computer Eyes Safety — приложение для защиты зрения при длительной работе за компьютером. Помогает снизить нагрузку на глаза, напоминает о том, что нужно сделать паузу и выполнить правило 20-20-20: каждые 20 минут в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся на расстоянии не менее 20 метров. Такой метод снижает риск переутомления и поддерживает здоровье глаз.
Программа работает в фоновом режиме, уведомления с напоминаниями появляются в виде всплывающих окон в системном трее. При необходимости пользователь может самостоятельно изменить интервал уведомлений, по умолчанию он составляет 20 минут. Будет полезно для офисных сотрудников, студентов и тех, кто проводит много времени за компьютером.
Основные возможности Computer Eyes Safety:
- Автоматически напоминает о необходимости сделать перерыв.
- Поддерживает правило 20-20-20, чтобы снизить нагрузку на зрение.
- Работает в фоновом режиме с отображает уведомленияя в системном трее.
- Дает возможность изменять интервал уведомлений через конфигурационный файл.
- Простой и минималистичный интерфейс без лишних элементов.
F.lux - небольшая утилита, полезная для тех, кто много времени проводит перед монитором. В...
EyeLeo - программа, которая поможет вам заботиться о своем здоровье при работе за...
Калькулятор калорий от Татьяны Поповой 1.2.6
Калькулятор (счетчик) калорий от Татьяны Поповой - расчет калорийности общего веса...
Женский календарь from Earth 1.5.5
Женский календарь from Earth - программа для прогнозирования дат с низкой и высокой степенями...
Удобное и полезное, для любого пользователя ПК, приложение, которое следит за вашим...
Корректор зрения - это компьютерная программа, созданная по уникальной методике и...
Отзывы о программе Computer Eyes Safety
Admin
Отзывов о программе Computer Eyes Safety 1.0.0.0 пока нет, можете добавить...