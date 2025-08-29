Computer Eyes Safety для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:58.32 Мб
Computer Eyes Safety — приложение для защиты зрения при длительной работе за компьютером. Помогает снизить нагрузку на глаза, напоминает о том, что нужно сделать паузу и выполнить правило 20-20-20: каждые 20 минут в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся на расстоянии не менее 20 метров. Такой метод снижает риск переутомления и поддерживает здоровье глаз.

Программа работает в фоновом режиме, уведомления с напоминаниями появляются в виде всплывающих окон в системном трее. При необходимости пользователь может самостоятельно изменить интервал уведомлений, по умолчанию он составляет 20 минут. Будет полезно для офисных сотрудников, студентов и тех, кто проводит много времени за компьютером. 

Основные возможности Computer Eyes Safety:

  • Автоматически напоминает о необходимости сделать перерыв.
  • Поддерживает правило 20-20-20, чтобы снизить нагрузку на зрение.
  • Работает в фоновом режиме с отображает уведомленияя в системном трее.
  • Дает возможность изменять интервал уведомлений через конфигурационный файл.
  • Простой и минималистичный интерфейс без лишних элементов.
