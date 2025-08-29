Computer Eyes Safety — приложение для защиты зрения при длительной работе за компьютером. Помогает снизить нагрузку на глаза, напоминает о том, что нужно сделать паузу и выполнить правило 20-20-20: каждые 20 минут в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся на расстоянии не менее 20 метров. Такой метод снижает риск переутомления и поддерживает здоровье глаз.

Программа работает в фоновом режиме, уведомления с напоминаниями появляются в виде всплывающих окон в системном трее. При необходимости пользователь может самостоятельно изменить интервал уведомлений, по умолчанию он составляет 20 минут. Будет полезно для офисных сотрудников, студентов и тех, кто проводит много времени за компьютером.

Основные возможности Computer Eyes Safety: