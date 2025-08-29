Tappytoon — приложение для чтения цифровых комиксов, вебтунов, манхвы, манги и веб-новелл от официальных издателей и авторов. Предоставляет доступ к популярным произведениям различных жанров: боевики, романтика, фэнтези, драма и BL. Все материалы публикуются в оригинальном виде и регулярно обновляются новыми главами.

У пользователей есть возможность следить за любимыми сериями, получать уведомления о новых главах, а также просматривать статистику обновлений. В приложении доступна система баллов, с помощью которой можно открывать главы и поддерживать авторов.

Основные возможности Tappytoon: