Tappytoon — приложение для чтения цифровых комиксов, вебтунов, манхвы, манги и веб-новелл от официальных издателей и авторов. Предоставляет доступ к популярным произведениям различных жанров: боевики, романтика, фэнтези, драма и BL. Все материалы публикуются в оригинальном виде и регулярно обновляются новыми главами.
У пользователей есть возможность следить за любимыми сериями, получать уведомления о новых главах, а также просматривать статистику обновлений. В приложении доступна система баллов, с помощью которой можно открывать главы и поддерживать авторов.
Основные возможности Tappytoon:
- Предоставляет доступ к официальным главам популярных комиксов, манхвы, манги, вебтунов и веб-новелл.
- Дает доступ к удобной библиотеке с сортировкой и фильтрацией по дате, жанру и личным предпочтениям.
- Предлагает разные жанры: боевики, романтика, фэнтези, драма, BL и ежедневное обновление контента.
- Содержит систему баллов для разблокировки дополнительных глав и поддержки авторов.
- Дает возможность подписываться на любимые серии и уведомления о новых публикациях.
- Предлагает членство в Tappytoon Club с дополнительными возможностями и привилегиями.
