Tappytoon для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.67.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Немецкий, Французский
Разработчик:
Категория:Литература
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32.79 Мб
СКАЧАТЬ
Tappytoon скриншот № 2
Tappytoon скриншот № 3
Tappytoon скриншот № 4

Tappytoon — приложение для чтения цифровых комиксов, вебтунов, манхвы, манги и веб-новелл от официальных издателей и авторов. Предоставляет доступ к популярным произведениям различных жанров: боевики, романтика, фэнтези, драма и BL. Все материалы публикуются в оригинальном виде и регулярно обновляются новыми главами.

У пользователей есть возможность следить за любимыми сериями, получать уведомления о новых главах, а также просматривать статистику обновлений. В приложении доступна система баллов, с помощью которой можно открывать главы и поддерживать авторов. 

Основные возможности Tappytoon:

  • Предоставляет доступ к официальным главам популярных комиксов, манхвы, манги, вебтунов и веб-новелл.
  • Дает доступ к удобной библиотеке с сортировкой и фильтрацией по дате, жанру и личным предпочтениям.
  • Предлагает разные жанры: боевики, романтика, фэнтези, драма, BL и ежедневное обновление контента.
  • Содержит систему баллов для разблокировки дополнительных глав и поддержки авторов.
  • Дает возможность подписываться на любимые серии и уведомления о новых публикациях.
  • Предлагает членство в Tappytoon Club с дополнительными возможностями и привилегиями.
ТОП-сегодня раздела "Литература"
 

скачать Cool ReaderCool Reader 3.2.55-1

Cool Reader – программа предлагает удобное и комфортное чтение на вашем устройстве....

скачать ЛитРес: Слушай!ЛитРес: Слушай! 3.20

Простое и удобное Android-приложение, которое предоставляет доступ к каталогу ЛитРес –...

скачать РоманыРоманы 2.9.5.1

Романы – библиотека содержит книги в жанре «роман» и вы сможете познакомиться с работами...

скачать SamLib ReaderSamLib Reader 8.0.1

SamLib Reader - приложение для Android, которое предоставляет доступ к онлайн-библиотеке СамИздат...

скачать Анекдоты обо всемАнекдоты обо всем 2.2.10

Бесплатный сборник анекдотов и смешных цитат на различные тематики, как например...

скачать Aldiko Book ReaderAldiko Book Reader 4.11.2

Aldiko Book Reader – красивая читалка для Android. В онлайн-каталогах вы найдете множество книг,...

Отзывы о программе Tappytoon

Admin

Отзывов о программе Tappytoon 3.67.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв