RetroMessenger для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ProtoDev231
|Категория:
|IRC, ICQ, Messenger
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16.67 Мб
RetroMessenger — мессенджер, который сочетает элементы ретро-дизайна с современные методы защиты данных. Программа использует одноранговую передачу данных, которая мсключает необходимость передачи информации через централизованные серверы, что обеспечивает дополнительную безопасность и контроль над личными данными.
Приложении не хранит переписку на диске, она существует только в момент активной работы клиента, что снижает риск несанкционированного доступа к истории переписки. Дизайн RetroMessenger в стиле командной строки конца 90-х годов, понравится пользователям, которые предпочитают ретро-оформление. В дополнение к основным функциям обмена текстовыми сообщениями и документами, программа предоставляет элементы персонализации интерфейса и встроенные мини-игры, что позволяет использовать её не только как средство связи, но и как лёгкий способ отвлечься.
Основные возможности RetroMessenger:
- Обеспечивает обмен сообщениями в зашифрованном формате.
- Использует одноранговое соединение без участия централизованных серверов.
- Хранит сообщения только в активной сессии работы приложения, что сохраняет конфиденциальность.
- Передает файлы напрямую между пользователями.
- Предлагает встроенные классические мини-игры Snake и Pong.
- Содержит визуальные эффекты в стиле командной строки (цветовые акценты, имитация графических глюков).
