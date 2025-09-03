RetroMessenger — мессенджер, который сочетает элементы ретро-дизайна с современные методы защиты данных. Программа использует одноранговую передачу данных, которая мсключает необходимость передачи информации через централизованные серверы, что обеспечивает дополнительную безопасность и контроль над личными данными.

Приложении не хранит переписку на диске, она существует только в момент активной работы клиента, что снижает риск несанкционированного доступа к истории переписки. Дизайн RetroMessenger в стиле командной строки конца 90-х годов, понравится пользователям, которые предпочитают ретро-оформление. В дополнение к основным функциям обмена текстовыми сообщениями и документами, программа предоставляет элементы персонализации интерфейса и встроенные мини-игры, что позволяет использовать её не только как средство связи, но и как лёгкий способ отвлечься.

Основные возможности RetroMessenger: