RetroMessenger — мессенджер, который сочетает элементы ретро-дизайна с современные методы защиты данных. Программа использует одноранговую передачу данных, которая мсключает необходимость передачи информации через централизованные серверы, что обеспечивает дополнительную безопасность и контроль над личными данными.

Приложении не хранит переписку на диске, она существует только в момент активной работы клиента, что снижает риск несанкционированного доступа к истории переписки. Дизайн RetroMessenger в стиле командной строки конца 90-х годов, понравится пользователям, которые предпочитают ретро-оформление. В дополнение к основным функциям обмена текстовыми сообщениями и документами, программа предоставляет элементы персонализации интерфейса и встроенные мини-игры, что позволяет использовать её не только как средство связи, но и как лёгкий способ отвлечься.

Основные возможности RetroMessenger:

  • Обеспечивает обмен сообщениями в зашифрованном формате.
  • Использует одноранговое соединение без участия централизованных серверов.
  • Хранит сообщения только в активной сессии работы приложения, что сохраняет конфиденциальность.
  • Передает файлы напрямую между пользователями.
  • Предлагает встроенные классические мини-игры Snake и Pong.
  • Содержит визуальные эффекты в стиле командной строки (цветовые акценты, имитация графических глюков).
