PhotoTime для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Golden Hour - Phototime Photography Posing Presets
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.53 Мб
|СКАЧАТЬ
PhotoTime — приложение помогает отслеживать солнечную активность фотографам и тем, кто заинтересован в планировании съемки с учетом природного освещения. Помогает определить точное время восхода и заката, а также узнать периоды золотого и синего часа в любой точке мира, что дает возможность грамотно подготовить съемочный процесс и выбрать оптимальные условия для качественных фотографий.
Программа анализирует движение солнца и отображает его траекторию, дает прогноз различных фаз — от рассвета до сумерек. Работает в офлайн-режиме, что делает его удобным в поездках и на съемках в удаленных местах без доступа к интернету. Также отслеживает фазы Луны и отображает даты ближайшего полнолуния, что может быть полезно для ночной и астрофотографии. Пользователи могут сохранять избранные локации и настраивать напоминания о наступлении золотого часа или других фазах.
Основные возможности PhotoTime:
- Помогает определить временя золотого и синего часа для любых дат и локаций.
- Отображает точное времени восхода и заката Солнца и информацию о фазах Луны.
- Прогнозирует сумерки: гражданские, навигационные и астрономические.
- Визуализирует траекторию солнца в режиме дополненной реальности.
- Дает возможность сохранять избранные места для быстрого доступа.
- Работает в офлайн-режиме для доступа к основным функциям без интернета.
- Предлагает удобные виджеты для быстрого доступа к данным на главном экране устройства.
