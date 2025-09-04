PhotoTime — приложение помогает отслеживать солнечную активность фотографам и тем, кто заинтересован в планировании съемки с учетом природного освещения. Помогает определить точное время восхода и заката, а также узнать периоды золотого и синего часа в любой точке мира, что дает возможность грамотно подготовить съемочный процесс и выбрать оптимальные условия для качественных фотографий.

Программа анализирует движение солнца и отображает его траекторию, дает прогноз различных фаз — от рассвета до сумерек. Работает в офлайн-режиме, что делает его удобным в поездках и на съемках в удаленных местах без доступа к интернету. Также отслеживает фазы Луны и отображает даты ближайшего полнолуния, что может быть полезно для ночной и астрофотографии. Пользователи могут сохранять избранные локации и настраивать напоминания о наступлении золотого часа или других фазах.

Основные возможности PhotoTime: