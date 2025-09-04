PhotoTime для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18.53 Мб
PhotoTime — приложение помогает отслеживать солнечную активность фотографам и тем, кто заинтересован в планировании съемки с учетом природного освещения. Помогает определить точное время восхода и заката, а также узнать периоды золотого и синего часа в любой точке мира, что дает возможность грамотно подготовить съемочный процесс и выбрать оптимальные условия для качественных фотографий.

Программа анализирует движение солнца и отображает его траекторию, дает прогноз различных фаз — от рассвета до сумерек. Работает в офлайн-режиме, что делает его удобным в поездках и на съемках в удаленных местах без доступа к интернету. Также отслеживает фазы Луны и отображает даты ближайшего полнолуния, что может быть полезно для ночной и астрофотографии. Пользователи могут сохранять избранные локации и настраивать напоминания о наступлении золотого часа или других фазах.

Основные возможности PhotoTime:

  • Помогает определить временя золотого и синего часа для любых дат и локаций.
  • Отображает точное времени восхода и заката Солнца и информацию о фазах Луны.
  • Прогнозирует сумерки: гражданские, навигационные и астрономические.
  • Визуализирует траекторию солнца в режиме дополненной реальности.
  • Дает возможность сохранять избранные места для быстрого доступа.
  • Работает в офлайн-режиме для доступа к основным функциям без интернета.
  • Предлагает удобные виджеты для быстрого доступа к данным на главном экране устройства.
