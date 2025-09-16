Программы для Android » Игры » Карточные » Solitaire Tales Live 1.0.154

Solitaire Tales Live для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.154 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:39.66 Мб
Solitaire Tales Live — приложение, которое переносит классический пасьянс на новый уровень за счет многопользовательских возможностей и разнообразных игровых режимов. Пользователи могут соревноваться с реальными противниками со всего мира, проходить турниры и продвигаться по уровням, которые открывают новые испытания. 

Игроки могут выбирать одиночные партии, формат 1 на 1, а также турниры на 4 или 8 участников. В процессе игры нужно собирать специальные золотые карты и побеждать, чтобы получить доступ к новым уровням и укрепить свои позиций в таблице лидеров. Визуальное оформление приложения выполнено с яркими анимациями и качественной графикой, что делает игру более наглядной и комфортной.

Основные возможности Solitaire Tales Live:

  • Содержит разнообразные игровые сценарии, которые сочетают классический пасьянс и соревнования.
  • Предлагает сотни вручную созданных уровней с возрастающей сложностью.
  • Поддерживает глобальные и национальные таблицы лидеров.
  • Дает возможность участвовать в международных турнирах формата 4 на 4 и 8 на 8.
  • Поддерживает режим игры один на один против реальных игроков.
  • Красочная графика и продуманное визуальное оформление.
