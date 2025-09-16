Solitaire Tales Live для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.154 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Qublix Games
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39.66 Мб
|СКАЧАТЬ
Solitaire Tales Live — приложение, которое переносит классический пасьянс на новый уровень за счет многопользовательских возможностей и разнообразных игровых режимов. Пользователи могут соревноваться с реальными противниками со всего мира, проходить турниры и продвигаться по уровням, которые открывают новые испытания.
Игроки могут выбирать одиночные партии, формат 1 на 1, а также турниры на 4 или 8 участников. В процессе игры нужно собирать специальные золотые карты и побеждать, чтобы получить доступ к новым уровням и укрепить свои позиций в таблице лидеров. Визуальное оформление приложения выполнено с яркими анимациями и качественной графикой, что делает игру более наглядной и комфортной.
Основные возможности Solitaire Tales Live:
- Содержит разнообразные игровые сценарии, которые сочетают классический пасьянс и соревнования.
- Предлагает сотни вручную созданных уровней с возрастающей сложностью.
- Поддерживает глобальные и национальные таблицы лидеров.
- Дает возможность участвовать в международных турнирах формата 4 на 4 и 8 на 8.
- Поддерживает режим игры один на один против реальных игроков.
- Красочная графика и продуманное визуальное оформление.
Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows...
Преферанс Марьяж – популярная карточная игра теперь в вашем Android-устройстве. Выбирайте...
Solitaire Grand Harvest 1.87.1
Захватывающий и увлекательный бесплатный пасьянс "Три пика" для Android-устройств, в котором...
Онлайн версия всеми любимой карточной игры, в которою могут по сети играть от 2 до 6 человек...
Бесплатное приложение для Android, объединяющее 10 захватывающих вариантов пасьянсов...
Бесплатное Android-приложение, которое представляет собой разновидность видео-покера, где...
Отзывы о программе Solitaire Tales Live
Admin
Отзывов о программе Solitaire Tales Live 1.0.154 пока нет, можете добавить...