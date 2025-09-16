LANIPScanner — утилита для сетевых администраторов и пользователей, которым нужен быстрый инструмент для анализа и контроля локальной сети. Автоматически сканирует подключённые устройства и предоставляет подробную информацию о каждом обнаруженном элементе. Программа не требует установки, запускается напрямую из архива и сразу готова к работе.

Программа выявляет все устройства, подключённые к сети, и предоставляет сведения о них: локальные IP-адреса, MAC-адреса, названия устройств и их рабочие группы. Для протоколов ICMP дополнительно отображается время отклика, значение TTL и IPv6-адреса. Диапазон возможностей приложения позволяет работать с различными протоколами: ICMP, ARP, DNS, SSDP, WSD и NBNS. Полученные данные можно сортировать и скрывать, а также экспортировать в формат HTML для последующего анализа или отчётности.

Основные возможности LANIPScanner: