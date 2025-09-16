LANIPScanner для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:447 Кб
СКАЧАТЬ
LANIPScanner скриншот № 1

LANIPScanner —  утилита для сетевых администраторов и пользователей, которым нужен быстрый инструмент для анализа и контроля локальной сети. Автоматически сканирует подключённые устройства и предоставляет подробную информацию о каждом обнаруженном элементе. Программа не требует установки, запускается напрямую из архива и сразу готова к работе.

Программа выявляет все устройства, подключённые к сети, и предоставляет сведения о них: локальные IP-адреса, MAC-адреса, названия устройств и их рабочие группы. Для протоколов ICMP дополнительно отображается время отклика, значение TTL и IPv6-адреса. Диапазон возможностей приложения позволяет работать с различными протоколами: ICMP, ARP, DNS, SSDP, WSD и NBNS. Полученные данные можно сортировать и скрывать, а также экспортировать  в формат HTML для последующего анализа или отчётности. 

Основные возможности LANIPScanner:

  • Автоматически сканирует локальные сети и выявляетс все подключённые устройства.
  • Отображает IP-адреса, MAC-адреса, названия устройств и рабочих групп.
  • Поддерживает сетевые протоколы: ICMP, ARP, DNS, SSDP, WSD, NBNS.
  • Предоставляет данные о времени отклика, TTL и IPv6-адресах для ICMP-записей.
  • Дает возможность сортировать данные и экспортировать собранную информацию в HTML-формате.
  • Анализирует выбранный диапазон IP-адресов или отдельных сетевых адаптеров.
  • Запускается без установки, прямо из загруженного архива.
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

скачать WiresharkWireshark 4.4.9

Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени,...

скачать InSSIDerInSSIDer 5.5.0.0

InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi...

скачать SpeedtestSpeedtest 1.13.194

Небольшая, бесплатная и простая в использовании десктопная программа, которая...

скачать Wireless Network WatcherWireless Network Watcher 2.43

Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая...

скачать UltraVNCUltraVNC 1.4.0.6

UltraVNC - программа для управления удаленным компьютером. Может соединяться с удаленным...

скачать NetLimiter ProNetLimiter Pro 5.3.24.0

NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью...

Отзывы о программе LANIPScanner

Admin

Отзывов о программе LANIPScanner 1.00 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв