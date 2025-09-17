Woofz — приложение, которое помогает владельцам собак в процессе дрессировки и повседневного общения с питомцем. Объединяет в себе практические курсы, обучающие материалы и инструменты для формирования полезных привычек, что делает её удобным инструментом для начинающих и опытных хозяев. Будет полезно владельцам любых пород и возрастов собак, так как предлагает разнообразные методы дрессировки.

Программа дает возможность создать понятное и комфортное взаимодействия между человеком и собакой, предлагает набор упражнений, которые позволяют закрепить правильное поведение, избавиться от нежелательных привычек и научить питомца новым командам. Также содержит дополнительные функции для планирования ухода и обучения, в том числе календарь и напоминания.

Основные возможности Woofz: