Лицензия: Бесплатная
Версия:12.9
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Размер:20.8 Мб
MP3 Player — приложение для воспроизведения аудиофайлов, ориентированное на удобное управление и поддержку всех основных музыкальных форматов. Позволяет прослушивать музыку без подключения к интернету, систематизировать аудиофайлы по папкам, альбомам, исполнителям или жанрам, а также создавать персональные плейлисты.

Плеер содержит 5-полосный эквалайзер с поддержкой басов и режимом виртуализации дает возможность настроить звучание под конкретный стиль музыки. Среди дополнительных функций стоит отметить возможность обрезки аудиофайлов, установка их в качестве рингтонов, таймера сна, поддержка текстов песен в офлайн-режиме и  воспроизведение аудиокниг.

Основные возможности MP3 Playerа:

  • Поддерживает популярные аудиоформаты: mp3, wav, flac, aac, wma и других.
  • Содержит встроенный 5-полосный эквалайзер с предустановками для разных жанров музыки.
  • Предлагает встроенные инструменты для удаления, копирования и обмена аудиофайлами.
  • Позволяет сортировать музику по папкам, альбомам, исполнителям и жанрам.
  • Воспроизводит аудиокниги и работает в фоновом режиме.
  • Дает возможность редактировать теги и тексты песен офлайн.
  • Предлагает разнообразные темы, цветовые схемы и визуальные настройки.
  • Оснащен функцией обрезки треков и установка их в качестве мелодии звонка.
  • Содержит таймер сна для автоматического завершения воспроизведения.
  • Поддерживает управление жестами, в том числе переключение треков встряхиванием устройства.
