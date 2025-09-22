MP3 Player для Android
MP3 Player — приложение для воспроизведения аудиофайлов, ориентированное на удобное управление и поддержку всех основных музыкальных форматов. Позволяет прослушивать музыку без подключения к интернету, систематизировать аудиофайлы по папкам, альбомам, исполнителям или жанрам, а также создавать персональные плейлисты.
Плеер содержит 5-полосный эквалайзер с поддержкой басов и режимом виртуализации дает возможность настроить звучание под конкретный стиль музыки. Среди дополнительных функций стоит отметить возможность обрезки аудиофайлов, установка их в качестве рингтонов, таймера сна, поддержка текстов песен в офлайн-режиме и воспроизведение аудиокниг.
Основные возможности MP3 Playerа:
- Поддерживает популярные аудиоформаты: mp3, wav, flac, aac, wma и других.
- Содержит встроенный 5-полосный эквалайзер с предустановками для разных жанров музыки.
- Предлагает встроенные инструменты для удаления, копирования и обмена аудиофайлами.
- Позволяет сортировать музику по папкам, альбомам, исполнителям и жанрам.
- Воспроизводит аудиокниги и работает в фоновом режиме.
- Дает возможность редактировать теги и тексты песен офлайн.
- Предлагает разнообразные темы, цветовые схемы и визуальные настройки.
- Оснащен функцией обрезки треков и установка их в качестве мелодии звонка.
- Содержит таймер сна для автоматического завершения воспроизведения.
- Поддерживает управление жестами, в том числе переключение треков встряхиванием устройства.
