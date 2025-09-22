MP3 Player — приложение для воспроизведения аудиофайлов, ориентированное на удобное управление и поддержку всех основных музыкальных форматов. Позволяет прослушивать музыку без подключения к интернету, систематизировать аудиофайлы по папкам, альбомам, исполнителям или жанрам, а также создавать персональные плейлисты.

Плеер содержит 5-полосный эквалайзер с поддержкой басов и режимом виртуализации дает возможность настроить звучание под конкретный стиль музыки. Среди дополнительных функций стоит отметить возможность обрезки аудиофайлов, установка их в качестве рингтонов, таймера сна, поддержка текстов песен в офлайн-режиме и воспроизведение аудиокниг.

Основные возможности MP3 Playerа: