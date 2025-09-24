Программы для Android » Образование » Химия » Chemical Substances: Chem-Quiz 3.3.1

Chemical Substances: Chem-Quiz для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Химия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21.77 Мб
СКАЧАТЬ
Chemical Substances: Chem-Quiz скриншот № 2
Chemical Substances: Chem-Quiz скриншот № 3
Chemical Substances: Chem-Quiz скриншот № 4

Chemical Substances: Chem-Quiz — образовательное приложение для изучения химических соединений, элементов и их структур. Будет полезно школьникам и студентам при подготовке к экзаменам или олимпиадам по химии. Программа содержит более 300 химических веществ и элементов, сгруппированных по уровням сложности и разделам химии, что делает процесс обучения структурированным и удобным. Для закрепления знаний используются разные игровые режимы: угадывание формул и названий по буквам, тесты с вариантами ответа, тренировка на время, флэш-карточки и таблицы соединений. 

В базе собраны задания по неорганической химии с соединениями металлов, неметаллам, кислотам и солям, по органической химии с углеводородами, кислотами, аминокислотами и нуклеиновыми основаниями и полный набор из 118 элементов периодической таблицы. Также доступны дополнительные разделы со смешанными соединениями, где представлены как простые, так и более сложные вещества с их систематическими и тривиальными названиями.

Основные возможности Chemical Substances: Chem-Quiz:

  • Содержит базу из более чем 300 химических соединений и элементов.
  • Предлагает задания по четырем уровням: неорганическая химия, органическая химия, элементы и смешанные соединения.
  • Предоставляет несколько игровых режимов: угадывание слов, тесты, игра на время, флэш-карточки и таблица всех соединений.
  • Отображает периодическую таблицу всех 118 элементов с распределением по периодам.
  • Помогает изучать структуры, формулы, названия и функциональные группы.
ТОП-сегодня раздела "Химия"
 

скачать Таблица МенделееваТаблица Менделеева 0.3.4

Бесплатное обучающее Android-приложение, предлагающее увлекательное путешествие в мир...

скачать Таблица МенделееваТаблица Менделеева 7.7.0

Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое будет полезно учащимся...

скачать ХимияХимия 5.1.1

Химия - бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое призвано сделать процесс изучения курса химии более комфортным...

скачать Химия X10Химия X10 3.3.3

Химия X10 - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником учащимся при изучении химии...

скачать Periodic TablePeriodic Table 1.1

Изучайте химию с удовольствием. Периодическая Таблица предоставляет подробную...

скачать Таблица МенделееваТаблица Менделеева 4.0.18

Отличное приложение, которое будет полезно всем изучающим Периодическую таблицу...

Отзывы о программе Chemical Substances: Chem-Quiz

Admin

Отзывов о программе Chemical Substances: Chem-Quiz 3.3.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв