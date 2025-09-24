Chemical Substances: Chem-Quiz для Android
Chemical Substances: Chem-Quiz — образовательное приложение для изучения химических соединений, элементов и их структур. Будет полезно школьникам и студентам при подготовке к экзаменам или олимпиадам по химии. Программа содержит более 300 химических веществ и элементов, сгруппированных по уровням сложности и разделам химии, что делает процесс обучения структурированным и удобным. Для закрепления знаний используются разные игровые режимы: угадывание формул и названий по буквам, тесты с вариантами ответа, тренировка на время, флэш-карточки и таблицы соединений.
В базе собраны задания по неорганической химии с соединениями металлов, неметаллам, кислотам и солям, по органической химии с углеводородами, кислотами, аминокислотами и нуклеиновыми основаниями и полный набор из 118 элементов периодической таблицы. Также доступны дополнительные разделы со смешанными соединениями, где представлены как простые, так и более сложные вещества с их систематическими и тривиальными названиями.
Основные возможности Chemical Substances: Chem-Quiz:
- Содержит базу из более чем 300 химических соединений и элементов.
- Предлагает задания по четырем уровням: неорганическая химия, органическая химия, элементы и смешанные соединения.
- Предоставляет несколько игровых режимов: угадывание слов, тесты, игра на время, флэш-карточки и таблица всех соединений.
- Отображает периодическую таблицу всех 118 элементов с распределением по периодам.
- Помогает изучать структуры, формулы, названия и функциональные группы.
