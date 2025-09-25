Zoo Quiz — приложение, ориентированное на изучение животных и проверку знаний в области зоологии. В нем представлено более 400 изображений млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, амфибий, членистоногих и даже динозавров. Программа подойдет для всех, кто хочет систематизировать знания о животном мире или проверить себя в формате интерактивной игры.

Задания разделены по уровням сложности и разделам: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся и амфибии, рыбы, членистоногие, динозавры и беспозвоночные. Для удобства предусмотрены различные режимы игры: угадывание по буквам, тесты с выбором правильного ответа, сопоставление изображений с названиями, режим на время, флэш-карточками и таблицы, где можно просмотреть информацию без участия в викторине.

Основные возможности Zoo Quiz: