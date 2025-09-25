Zoo Quiz для Android
Zoo Quiz — приложение, ориентированное на изучение животных и проверку знаний в области зоологии. В нем представлено более 400 изображений млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, амфибий, членистоногих и даже динозавров. Программа подойдет для всех, кто хочет систематизировать знания о животном мире или проверить себя в формате интерактивной игры.
Задания разделены по уровням сложности и разделам: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся и амфибии, рыбы, членистоногие, динозавры и беспозвоночные. Для удобства предусмотрены различные режимы игры: угадывание по буквам, тесты с выбором правильного ответа, сопоставление изображений с названиями, режим на время, флэш-карточками и таблицы, где можно просмотреть информацию без участия в викторине.
Основные возможности Zoo Quiz:
- Содержит более 400 изображений животных: млекопитающие, птицы, рыбы, амфибии, рептилии, членистоногие, динозавры и беспозвоночные.
- Предлагает игровые режимы: угадывание слова по буквам, тесты с вариантами ответов, перетаскивание для сопоставления и игра на время.
- Предоставляет обучающие форматы: флэш-карточки и таблицы с систематизацией данных.
- Дает возможность проверить знания по зоологии и палеонтологии в интерактивной форме.
- Поддерживает 23 языка, что помогает изучать названия на иностранных языках.
