FFV1 — это lossless видеокодек, разработанный для эффективного сжатия и сохранения качества цифрового видео, который используется в ситуациях, где важно обеспечить долговременное хранение видеоматериалов без искажения исходных данных, а также сочетает высокую скорость обработки и оптимальное использование ресурсов при сохранении минимального размера файла.

Благодаря поддержке со стороны широкого круга приложений и инструментов, этот кодек активно применяется в сфере архивирования и профессиональной работы с цифровыми видеопотоками. Его архитектура основана на принципах внутрикадрового сжатия, однако реализует дополнительные адаптивные механизмы, что позволяет достичь высокой эффективности и стабильности работы.

Список основных возможностей FFV1: