Zen Color для Android
Zen Color — приложение для раскрашивания по номерам, помогает создать спокойную и расслабляющюю атмосферу. Содержит коллекцию изображений в различных стилях: пейзажи, животные, мандалы и абстрактные композиции.
Программа предлагает тематические категории изображений, которые помогают сохранять спокойствие, развивать концентрацию и создавать маленькие моменты счастья, подбирая материалы в соответствии с настроением или определенной целью. При желании пользователи могут включить приятное звуковое сопровождение, активировать темный режим и сохранять готовые работы в избранное.
Список основных возможностей приложения Zen Color:
- Предлагает большой выбор картин: пейзажи, животные, мандалы, геометрические узоры и бытовые сцены.
- В коллекции используются работы, созданные профессиональными художниками, с высокой детализацией.
- Дает возможность выбирать категории изображений, ориентированные на спокойствие, сосредоточенность, гармонию.
- Гарантирует конфиденциальность: персональные данные пользователей не передаются третьим лицам.
- Поддерживает темный режим для комфортного рисования в вечернее время.
- Обеспечивает удобную навигацию иять готовые работы в Избранном.
