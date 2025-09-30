Zen Color для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.82.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:91.82 Мб
Zen Color — приложение для раскрашивания по номерам, помогает создать спокойную и расслабляющюю атмосферу. Содержит коллекцию изображений в различных стилях: пейзажи, животные, мандалы и абстрактные композиции.

Программа предлагает тематические категории изображений, которые помогают сохранять спокойствие, развивать концентрацию и создавать маленькие моменты счастья, подбирая материалы в соответствии с настроением или определенной целью. При желании пользователи могут включить приятное звуковое сопровождение, активировать темный режим и сохранять готовые работы в избранное.

Список основных возможностей приложения Zen Color:

  • Предлагает большой выбор картин: пейзажи, животные, мандалы, геометрические узоры и бытовые сцены.
  • В коллекции используются работы, созданные профессиональными художниками, с высокой детализацией.
  • Дает возможность выбирать категории изображений, ориентированные на спокойствие, сосредоточенность, гармонию.
  • Гарантирует конфиденциальность: персональные данные пользователей не передаются третьим лицам.
  • Поддерживает темный режим для комфортного рисования в вечернее время.
  • Обеспечивает удобную навигацию иять готовые работы в Избранном. 
