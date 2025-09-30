Zen Color — приложение для раскрашивания по номерам, помогает создать спокойную и расслабляющюю атмосферу. Содержит коллекцию изображений в различных стилях: пейзажи, животные, мандалы и абстрактные композиции.

Программа предлагает тематические категории изображений, которые помогают сохранять спокойствие, развивать концентрацию и создавать маленькие моменты счастья, подбирая материалы в соответствии с настроением или определенной целью. При желании пользователи могут включить приятное звуковое сопровождение, активировать темный режим и сохранять готовые работы в избранное.

Список основных возможностей приложения Zen Color: