Keeprix — приложение предоставляет удобный способ загрузки видеороликов, фильмов и сериалов в высоком качестве с добавлением аудиодорожек и субтитров с популярных онлайн-платформ, позволяя сохранять материалы для последующего офлайн-просмотра.

Программа поддерживает интегрированный браузер, который позволяет просматривать контент напрямую и выбирать материалы для скачивания без необходимости переключения в сторонние окна. После выбора параметров загрузки файлы автоматически сохраняются и отображаются в специальной вкладке, где можно быстро перейти к их расположению на диске.

Список основных возможностей приложения Keeprix: