Keeprix — приложение предоставляет удобный способ загрузки видеороликов, фильмов и сериалов в высоком качестве с добавлением аудиодорожек и субтитров с популярных онлайн-платформ, позволяя сохранять материалы для последующего офлайн-просмотра.

Программа поддерживает интегрированный браузер, который позволяет просматривать контент напрямую и выбирать материалы для скачивания без необходимости переключения в сторонние окна. После выбора параметров загрузки файлы автоматически сохраняются и отображаются в специальной вкладке, где можно быстро перейти к их расположению на диске.

Список основных возможностей приложения Keeprix:

  • Загрузка видеоконтента с популярных платформ, включая Netflix, Amazon, Disney, HBO Max, Paramount, Hulu, YouTube и TikTok.
  • Поддержка качества до 4K, что позволяет сохранять видео в максимально возможном разрешении.
  • Возможность выбора аудиодорожки и встроенных субтитров при скачивании.
  • Организация загрузок через очередь задач с отображением активных и завершённых процессов.
  • Интегрированный браузер для просмотра содержимого платформ и предварительного анализа видеороликов.
