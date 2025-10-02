Keeprix для Windows
|Оценка:
|3.58/5 голосов - 19
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $49.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
1.3.1
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Keeprix
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
1 / 36
|Размер:
|8.73 Мб
|СКАЧАТЬ
Keeprix — приложение предоставляет удобный способ загрузки видеороликов, фильмов и сериалов в высоком качестве с добавлением аудиодорожек и субтитров с популярных онлайн-платформ, позволяя сохранять материалы для последующего офлайн-просмотра.
Программа поддерживает интегрированный браузер, который позволяет просматривать контент напрямую и выбирать материалы для скачивания без необходимости переключения в сторонние окна. После выбора параметров загрузки файлы автоматически сохраняются и отображаются в специальной вкладке, где можно быстро перейти к их расположению на диске.
Список основных возможностей приложения Keeprix:
- Загрузка видеоконтента с популярных платформ, включая Netflix, Amazon, Disney, HBO Max, Paramount, Hulu, YouTube и TikTok.
- Поддержка качества до 4K, что позволяет сохранять видео в максимально возможном разрешении.
- Возможность выбора аудиодорожки и встроенных субтитров при скачивании.
- Организация загрузок через очередь задач с отображением активных и завершённых процессов.
- Интегрированный браузер для просмотра содержимого платформ и предварительного анализа видеороликов.
Отзывы о программе Keeprix
Admin
Отзывов о программе Keeprix 1.3.1 пока нет, можете добавить...