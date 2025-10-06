UPlayer — медиаплеер, предназначенный для воспроизведения видеофайлов практически всех популярных форматов, в том числе HD и 4K, обеспечивает удобное управление коллекцией мультимедиа и содержит дополнительные функции для работы с видео и аудио. Помогает оптимизировать память устройства через поиск и удаление дубликатов видео.

Среди встроенных функций: эквалайзер, регулировка скорости воспроизведения, изменение яркости и громкости, конвертации видео в MP3, инструментаы нарезки аудио и видеофайлов, а также ночной режим, воспроизведение в плавающем окне и возможность параллельно работать с другими приложениями. Плеер можно использовать для просмотра роликов и для управления локальными медиафайлами, с помощью встроенного файлового менеджера с функциями копирования, перемещения и удаления файлов.

Список основных возможностей UPlayer: