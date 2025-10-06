Video Player All Format для Android
UPlayer — медиаплеер, предназначенный для воспроизведения видеофайлов практически всех популярных форматов, в том числе HD и 4K, обеспечивает удобное управление коллекцией мультимедиа и содержит дополнительные функции для работы с видео и аудио. Помогает оптимизировать память устройства через поиск и удаление дубликатов видео.
Среди встроенных функций: эквалайзер, регулировка скорости воспроизведения, изменение яркости и громкости, конвертации видео в MP3, инструментаы нарезки аудио и видеофайлов, а также ночной режим, воспроизведение в плавающем окне и возможность параллельно работать с другими приложениями. Плеер можно использовать для просмотра роликов и для управления локальными медиафайлами, с помощью встроенного файлового менеджера с функциями копирования, перемещения и удаления файлов.
Список основных возможностей UPlayer:
- Поддерживает большинство популярных форматов видео (MP4, MOV, M4V, MKV, WMV, RMVB, FLV, AVI, 3GP, TS, HD, 4K и др.).
- Предоставлячет инструменты для нарезки видео, конвертации в MP3 и редактирования аудио.
- Обеспечивает множественный выбор файлов для воспроизведения, удаления или обмена.
- Дает возможность использовать регулировку скорости воспроизведения (от 0.25x до 4x).
- Предоставляет плавающий видеоплеер для просмотра параллельно с другими задачами.
- Содержит встроенный файловый менеджер с функциями CUT, COPY и PASTE.
- Позволяет управлять плейлистами, добавлять файлы в избранное и защитить личные видео с помощью функции Video Locker.
- Обеспечивает воспроизведение в фоновом режиме с сохранением звука, загрузку и отображение субтитров.
- Предусмотрена возможность подключения к телевизору через Chromecast.
