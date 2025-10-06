Программы для Android » Видео » Плееры » Video Player All Format 2.6.5

Video Player All Format для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 4.13/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Размер:19.36 Мб
UPlayer — медиаплеер, предназначенный для воспроизведения видеофайлов практически всех популярных форматов, в том числе HD и 4K, обеспечивает удобное управление коллекцией мультимедиа и содержит дополнительные функции для работы с видео и аудио. Помогает оптимизировать память устройства через поиск и удаление дубликатов видео.

Среди встроенных функций: эквалайзер, регулировка скорости воспроизведения, изменение яркости и громкости, конвертации видео в MP3, инструментаы нарезки аудио и видеофайлов, а также ночной режим, воспроизведение в плавающем окне и возможность параллельно работать с другими приложениями. Плеер можно использовать для просмотра роликов и для управления локальными медиафайлами, с помощью встроенного файлового менеджера с функциями копирования, перемещения и удаления файлов.

Список основных возможностей UPlayer:

  • Поддерживает большинство популярных форматов видео (MP4, MOV, M4V, MKV, WMV, RMVB, FLV, AVI, 3GP, TS, HD, 4K и др.).
  • Предоставлячет инструменты для нарезки видео, конвертации в MP3 и редактирования аудио.
  • Обеспечивает множественный выбор файлов для воспроизведения, удаления или обмена.
  • Дает возможность  использовать регулировку скорости воспроизведения (от 0.25x до 4x).
  • Предоставляет плавающий видеоплеер для просмотра параллельно с другими задачами.
  • Содержит встроенный файловый менеджер с функциями CUT, COPY и PASTE.
  • Позволяет управлять плейлистами, добавлять файлы в избранное и защитить личные видео с помощью функции Video Locker.
  • Обеспечивает воспроизведение в фоновом режиме с сохранением звука, загрузку и отображение субтитров.
  • Предусмотрена возможность подключения к телевизору через Chromecast.
