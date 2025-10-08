Comet – продвинутый веб-браузер, основанный на движке Chromium и интегрированный с искусственным интеллектом Perplexity. Браузер сохраняет привычный интерфейс, характерный для решений на базе Chromium: управление закладками и загрузками, работа с историей просмотров, хранение паролей и поддержка расширений. Пользователь может работать с несколькими вкладками одновременно, группировать их для удобной навигации, а также использовать режим разделенного экрана для одновременного просмотра двух страниц.

Главное отличие Comet от традиционных браузеров – встроенный AI-помощник Perplexity. Он доступен сразу при открытии новой вкладки и способен выполнять широкий спектр задач: от краткого резюмирования контента и поиска релевантных материалов до составления текстов или помощи в планировании. Дополнительные возможности включают голосовое управление, быстрые действия и инструмент для работы с выделенными фрагментами текста, позволяющий получать разъяснения, дополнительные источники информации и связанные запросы.

Основные возможности приложения Comet: