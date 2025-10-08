Comet для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|140.0.7339.186 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Perplexity AI
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 10 | Статистика
|Размер:
|13.97 Мб
|СКАЧАТЬ
Comet – продвинутый веб-браузер, основанный на движке Chromium и интегрированный с искусственным интеллектом Perplexity. Браузер сохраняет привычный интерфейс, характерный для решений на базе Chromium: управление закладками и загрузками, работа с историей просмотров, хранение паролей и поддержка расширений. Пользователь может работать с несколькими вкладками одновременно, группировать их для удобной навигации, а также использовать режим разделенного экрана для одновременного просмотра двух страниц.
Главное отличие Comet от традиционных браузеров – встроенный AI-помощник Perplexity. Он доступен сразу при открытии новой вкладки и способен выполнять широкий спектр задач: от краткого резюмирования контента и поиска релевантных материалов до составления текстов или помощи в планировании. Дополнительные возможности включают голосовое управление, быстрые действия и инструмент для работы с выделенными фрагментами текста, позволяющий получать разъяснения, дополнительные источники информации и связанные запросы.
Основные возможности приложения Comet:
- Основан на Chromium с поддержкой стандартных функций браузера.
- Управление закладками, историей, загрузками и паролями.
- Поддержка расширений для расширения функционала.
- Работа с несколькими вкладками и группировка вкладок.
- Режим разделенного просмотра для параллельной работы с двумя страницами.
- Интеграция AI-помощника Perplexity.
- Резюмирование текста и поиск дополнительного контента в один клик.
- Онлайн-библиотека подсказок для эффективного использования AI-функций.
- Быстрые действия и голосовое управление.
- Возможность выделять текст на страницах и получать расширенные пояснения и источники.
Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и...
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной...
Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми...
Браузер, позиционируемый как "игровой", от компании Opera. Приложение получило стандартную...
Кроссплатформенный браузер с обновленным интерфейсом, большим количеством новых и...
Отзывы о программе Comet
Admin
Отзывов о программе Comet 140.0.7339.186 пока нет, можете добавить...