Лицензия: Бесплатная
Версия:140.0.7339.186 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):10 / 10 | Статистика
Размер:13.97 Мб
Comet – продвинутый веб-браузер, основанный на движке Chromium и интегрированный с искусственным интеллектом Perplexity. Браузер сохраняет привычный интерфейс, характерный для решений на базе Chromium: управление закладками и загрузками, работа с историей просмотров, хранение паролей и поддержка расширений. Пользователь может работать с несколькими вкладками одновременно, группировать их для удобной навигации, а также использовать режим разделенного экрана для одновременного просмотра двух страниц.

Главное отличие Comet от традиционных браузеров – встроенный AI-помощник Perplexity. Он доступен сразу при открытии новой вкладки и способен выполнять широкий спектр задач: от краткого резюмирования контента и поиска релевантных материалов до составления текстов или помощи в планировании. Дополнительные возможности включают голосовое управление, быстрые действия и инструмент для работы с выделенными фрагментами текста, позволяющий получать разъяснения, дополнительные источники информации и связанные запросы.

Основные возможности приложения Comet:

  • Основан на Chromium с поддержкой стандартных функций браузера.
  • Управление закладками, историей, загрузками и паролями.
  • Поддержка расширений для расширения функционала.
  • Работа с несколькими вкладками и группировка вкладок.
  • Режим разделенного просмотра для параллельной работы с двумя страницами.
  • Интеграция AI-помощника Perplexity.
  • Резюмирование текста и поиск дополнительного контента в один клик.
  • Онлайн-библиотека подсказок для эффективного использования AI-функций.
  • Быстрые действия и голосовое управление.
  • Возможность выделять текст на страницах и получать расширенные пояснения и источники.
