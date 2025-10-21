Vyke: Second Phone для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.22.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vyke Holding Limited
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|62.14 Мб
|СКАЧАТЬ
Vyke – приложение позволяет получать до четырех дополнительных телефонных номеров без необходимости покупать новое устройство. Программа сочетает функции интернет-телефонии, мессенджера и сервиса виртуальных номеров, обеспечивает удобное управление личной и деловой коммуникацией и при сохраняет конфиденциальность основного номера.
Будет полезно пользователям, которым необходимо разделять личные и рабочие контакты, тем, кто активно взаимодействует в интернете на торговых площадках или в социальных сетях. Сервис поддерживает работу с виртуальными номерами из США, Великобритании, Франции, Канады, Нидерландов, Польши и предоставляет возможность звонков и приема сообщений от местных абонентов. Приложение работает через интернет-соединение, что позволяет экономить на международных звонках и SMS, а также избегать роуминговых сборов при путешествиях.
Основные возможности Vyke:
- Предосталяет до четырех виртуальных телефонных номеров без необходимости в физической SIM-карте.
- Дает возможность скрыть основной номер телефона для сохранения конфиденциальности.
- Дает возможность создать отдельные номера для интернет-продаж, регистрации на сайтах или общения в социальных сетях.
- Предоставляет возможность настройки уведомлений и параметров звука для разных профилей.
- Позволяет управлять доступностью каждого номера: включение, отключение или переадресация на голосовую почту.
- Обеспечивает прием и совершение звонков и сообщений с любого из выбранных номеров.
- Поддерживает бесплатную голосовую почту для всех подключенных номеров.
- Позволяет отправлять недорогие SMS и звонить на мобильные и стационарные телефоны по всему миру.
- Использует Wi-Fi-соединения для связи за границей без платы за роуминг.
Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...
Официальный клиент для просмотра лицензионных фильмов, мультфильмов и сериалов на...
Бесплатный и простой в использовании инструмент для доступа мобильных Android-устройств к...
Бесплатное официальное Android-приложение, которое синхронизирует вашу историю на всех...
YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное...
Удобное и простое в использовании Android-приложение для бесплатного просмотра российских...
Отзывы о программе Vyke: Second Phone
Admin
Отзывов о программе Vyke: Second Phone 1.22.2 пока нет, можете добавить...