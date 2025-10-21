Vyke – приложение позволяет получать до четырех дополнительных телефонных номеров без необходимости покупать новое устройство. Программа сочетает функции интернет-телефонии, мессенджера и сервиса виртуальных номеров, обеспечивает удобное управление личной и деловой коммуникацией и при сохраняет конфиденциальность основного номера.

Будет полезно пользователям, которым необходимо разделять личные и рабочие контакты, тем, кто активно взаимодействует в интернете на торговых площадках или в социальных сетях. Сервис поддерживает работу с виртуальными номерами из США, Великобритании, Франции, Канады, Нидерландов, Польши и предоставляет возможность звонков и приема сообщений от местных абонентов. Приложение работает через интернет-соединение, что позволяет экономить на международных звонках и SMS, а также избегать роуминговых сборов при путешествиях.

Основные возможности Vyke: