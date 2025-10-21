Vyke: Second Phone для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.22.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:62.14 Мб
Vyke – приложение позволяет получать до четырех дополнительных телефонных номеров без необходимости покупать новое устройство. Программа сочетает функции интернет-телефонии, мессенджера и сервиса виртуальных номеров, обеспечивает удобное управление личной и деловой коммуникацией и при сохраняет конфиденциальность основного номера.

Будет полезно пользователям, которым необходимо разделять личные и рабочие контакты, тем, кто активно взаимодействует в интернете на торговых площадках или в социальных сетях. Сервис поддерживает работу с виртуальными номерами из США, Великобритании, Франции, Канады, Нидерландов, Польши и предоставляет возможность звонков и приема сообщений от местных абонентов. Приложение работает через интернет-соединение, что позволяет экономить на международных звонках и SMS, а также избегать роуминговых сборов при путешествиях.

Основные возможности Vyke:

  • Предосталяет до четырех виртуальных телефонных номеров без необходимости в физической SIM-карте.
  • Дает возможность скрыть основной номер телефона для сохранения конфиденциальности.
  • Дает возможность создать отдельные номера для интернет-продаж, регистрации на сайтах или общения в социальных сетях.
  • Предоставляет возможность настройки уведомлений и параметров звука для разных профилей.
  • Позволяет управлять доступностью каждого номера: включение, отключение или переадресация на голосовую почту.
  • Обеспечивает прием и совершение звонков и сообщений с любого из выбранных номеров.
  • Поддерживает бесплатную голосовую почту для всех подключенных номеров.
  • Позволяет отправлять недорогие SMS и звонить на мобильные и стационарные телефоны по всему миру.
  • Использует Wi-Fi-соединения для связи за границей без платы за роуминг.

 

