Rich Launcher — лаунчер для Android, разработанный на базе Android 11 с элементами дизайна Android 16. Дает возможность обновить внешний вид и интерфейс своего устройства, добавив больше возможностей для персонализации и оптимизации рабочего стола. Предлагает стильный дизайн, широкий выбор тем и обоев, поддержку пакетов иконок и множество инструментов для настройки интерфейса под индивидуальные предпочтения пользователя.

Лаунчер позволяет сделать интерфейс более плавным, позволяет управлять стилем папок, изменять размеры иконок, настраивать сетку рабочего стола, активировать жесты и эффекты переходов, а также скрывать и блокировать приложения. Все настройки доступны через интуитивно понятное меню.

Основные возможности Rich Launcher:

  • Содержит онлайн-магазин с темами, статичными и анимированными обоями.
  • Предлагает более 30 форм значков и поддержка сторонних пакетов иконок.
  • Позволяет настраивать размеры иконок, сетки рабочего стола, шрифты и цвета фона.
  • Поддерживает добавления папок в ящик приложений и изменение их оформления.
  • Совместим с устройствами на Android 5.0 и выше.
  • Предлагает эффект скругленных углов экрана для имитации полноэкранного режима.
  • Использует настраиваемый фон док-панели и параметры цветовой схемы интерфейса.
  • Предоставляет несколько стилей ящика приложений: горизонтальный, вертикальный, категорийный и списочный.
  • Поддерживает 9 жестов управления, включая свайпы и мультикасание.
  • Дает возможность скрывать приложения и блокировать доступ к ним.
  • Обеспечивает различные эффекты переходов между рабочими столами.
