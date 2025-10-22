Rich Launcher для Android
Rich Launcher — лаунчер для Android, разработанный на базе Android 11 с элементами дизайна Android 16. Дает возможность обновить внешний вид и интерфейс своего устройства, добавив больше возможностей для персонализации и оптимизации рабочего стола. Предлагает стильный дизайн, широкий выбор тем и обоев, поддержку пакетов иконок и множество инструментов для настройки интерфейса под индивидуальные предпочтения пользователя.
Лаунчер позволяет сделать интерфейс более плавным, позволяет управлять стилем папок, изменять размеры иконок, настраивать сетку рабочего стола, активировать жесты и эффекты переходов, а также скрывать и блокировать приложения. Все настройки доступны через интуитивно понятное меню.
Основные возможности Rich Launcher:
- Содержит онлайн-магазин с темами, статичными и анимированными обоями.
- Предлагает более 30 форм значков и поддержка сторонних пакетов иконок.
- Позволяет настраивать размеры иконок, сетки рабочего стола, шрифты и цвета фона.
- Поддерживает добавления папок в ящик приложений и изменение их оформления.
- Совместим с устройствами на Android 5.0 и выше.
- Предлагает эффект скругленных углов экрана для имитации полноэкранного режима.
- Использует настраиваемый фон док-панели и параметры цветовой схемы интерфейса.
- Предоставляет несколько стилей ящика приложений: горизонтальный, вертикальный, категорийный и списочный.
- Поддерживает 9 жестов управления, включая свайпы и мультикасание.
- Дает возможность скрывать приложения и блокировать доступ к ним.
- Обеспечивает различные эффекты переходов между рабочими столами.
