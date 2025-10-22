Rich Launcher — лаунчер для Android, разработанный на базе Android 11 с элементами дизайна Android 16. Дает возможность обновить внешний вид и интерфейс своего устройства, добавив больше возможностей для персонализации и оптимизации рабочего стола. Предлагает стильный дизайн, широкий выбор тем и обоев, поддержку пакетов иконок и множество инструментов для настройки интерфейса под индивидуальные предпочтения пользователя.

Лаунчер позволяет сделать интерфейс более плавным, позволяет управлять стилем папок, изменять размеры иконок, настраивать сетку рабочего стола, активировать жесты и эффекты переходов, а также скрывать и блокировать приложения. Все настройки доступны через интуитивно понятное меню.

Основные возможности Rich Launcher: