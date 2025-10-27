Master Duplicate Remover для Windows
|3.50/5 голосов - 2
|Условно-бесплатная | Цена: $29.99
|функциональные ограничения
|1.2025.1005.1022 | Сообщить о новой версии
|Windows 11, 10
|Английский
|IPCMaster
|Очистка диска
|1 / 1 | Статистика
|7.16 Мб
Master Duplicate Remover — программа для поиска и удаления дубликатов файлов на компьютере, помогает оптимизировать пространство на диске, выявить не только идентичные копии, но и похожие файлы с незначительными отличиями. Сервис не требует предварительной настройки, достаточно выбрать диск или папку и указать нужно ли включать в проверку файлы размером менее 200 КБ или системные типы файлов. Программа не выполняет удаление автоматически, что исключает случайное стирание системных компонентов или важных данных.
В зависимости от объёма данных анализ может занять некоторое время, однако при повторных проверках используется механизм кэширования, который ускоряет поиск за счёт сохранения отпечатков ранее обработанных файлов. После завершения сканирования приложение составит список найденных совпадений, распределённых по типам. Для каждого файла отображаются дата, размер, расположение и степень схожести, что позволяет пользователю самостоятельно решить, какие файлы стоит удалить, такой подход минимизирует риск потери нужной информации.
Основные возможности Master Duplicate Remover:
- Обеспечивает поиск точных и похожих дубликатов файлов: изображений, аудио, видео и и др.
- Группирует найденные дубликаты по типам и отображает размер, дату и местоположение каждого файла.
- При повторном сканировании использует ускоренное сканирование за счёт кэширования отпечатков файлов.
- Не использует автоматическое удаление, что обеспечивает безопасность использования.
- Использует только ручной выбор пользователем объектов для удаления.
- Дает возможность исключить системные типы файлов из сканирования.
