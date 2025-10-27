Master Duplicate Remover — программа для поиска и удаления дубликатов файлов на компьютере, помогает оптимизировать пространство на диске, выявить не только идентичные копии, но и похожие файлы с незначительными отличиями. Сервис не требует предварительной настройки, достаточно выбрать диск или папку и указать нужно ли включать в проверку файлы размером менее 200 КБ или системные типы файлов. Программа не выполняет удаление автоматически, что исключает случайное стирание системных компонентов или важных данных.

В зависимости от объёма данных анализ может занять некоторое время, однако при повторных проверках используется механизм кэширования, который ускоряет поиск за счёт сохранения отпечатков ранее обработанных файлов. После завершения сканирования приложение составит список найденных совпадений, распределённых по типам. Для каждого файла отображаются дата, размер, расположение и степень схожести, что позволяет пользователю самостоятельно решить, какие файлы стоит удалить, такой подход минимизирует риск потери нужной информации.

Основные возможности Master Duplicate Remover: